Brennas lovendring kommer ikke NLM-barnehagene tilgode: – Kan være dråpen for enkelte

– Vi har måtte bruke mye tid, krefter og penger på omorganisering. Hvor mye har vi ikke helt oversikten over ennå, men et estimat som er blitt gjort på 5 millioner kroner ekstra i året virker realistisk, sier daglig leder i NLM-barnehagene AS, Harald Berge Breistein til Utsyn, organisasjonsbladet til Misjonssambandet (NLM).

NLM-barnehagene AS driver 35 barnehager på vegne av Misjonssambandet. Fra 1. januar har ikke barnehager lengre mulighet til å være samlet i ett stort selskap. Hver enkelt barnehage må være opprettet som eget rettssubjekt, for eksempel et aksjeselskap. Målet til regjeringen er å regulere private barnehager strengere, og særlig store barnehagekonsern, har Vårt Land omtalt.

Men loven får også konsekvenser for barnehager uten kommersielle interesser. Vårt Land fortalte i desember om problemene som har oppstått i barnehager eid av menigheter i Den norske kirke. Ifølge loven kan ikke et sokn garantere for andre rettssubjekt, herunder en barnehage.

Innstrammingen har skapt så store problemer at mange menighetsbarnehager frykter nedleggelse, mens andre frykter at byggeklare planer ikke kan realiseres.

– Krevende prosess

Tirsdag forrige uke ble det kjent at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kommer menighetsbarnehagene i Den norske kirke i møte. Hun vil gi unntak for kravet om at de må bli egne rettssubjekt og må opprette egne aksjeselskap.

Men det kommer altså ikke NLM-barnehagene til gode, skriver Utsyn.

– Signalene vi har fått, er at vi ikke vil bli gitt et slikt unntak. Uansett ville det på nåværende tidspunkt ha medført nok en stor krevende prosess, sier Breistein til organisasjonsbladet.

De siste månedene har de jobbet iherdig for å få opprettet egne selskaper for hver enkelt av barnehagene tilknyttet NLM-barnehagene, forteller han.

LOVENDRING: – For dem som står i fare for å bli nedlagt, kan dette være dråpen som gjør videre drift økonomisk uforsvarlig, sier Harald Berge Breistein, daglig leder i NLM-barnehagene. (NLM-barnehagene)

– Kan være dråpen

Ifølge Breistein har barnehagene mulighet til å støtte hverandre økonomisk i kortere perioder. Likevel kan ekstrakostnadene knyttet til omleggingen bli i overkant tung.

– Det gjør den økonomiske situasjonen vanskeligere, og det er enkelte av våre barnehager som sliter kraftig økonomisk. For dem som står i fare for å bli nedlagt, kan dette være dråpen som gjør videre drift økonomisk uforsvarlig. Men vi vet ikke ennå nøyaktig hvor mye ekstrakostnader hver enkelt barnehage får, sier han.

NLM-barnehagene

NLM-barnehagene AS driver 35 barnehager på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband.

I tillegg driver Misjonssambandet 8 barnehager alene eller i samarbeid med andre organisasjoner.

Barnehagene er spredt fra Mandal i sør til Finnsnes i nord.

NLM-barnehagene AS er et ikke-kommersielt selskap. Eventuelle overskudd skal benyttes til å utbedre og styrke medlemsbarnehagene.

Kilde: nlm.no

