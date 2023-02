– Å være pastor i en frikirke er som å skulle være en supermann hvor du skal være den beste forkynneren, den beste organisatoren og den beste sjelesørgeren. Det blir å sette en standard som er umenneskelig, sier pastor Jarle Waldemar.

Han har lang fartstid som barne-evangelist og forkynner, men har i nyere tid studert teologi og blitt pastor i Filadelfiakirken Drammen.

Waldemars mastergrad, som undersøker hva pinsepastorer bruker tiden sin på, er blitt til den vitenskapelige artikkelen Den komplekse pastorrollen, som nylig ble publisert i et teologisk tidsskrift.

---

Den komplekse pastorrollen

Den komplekse pastorrollen er en vitenskapelig artikkel skrevet av Jarle Waldemar, som i januar ble publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal for Leadership & Theology.

Artikkelen er basert på en mastergrad som utforsker pastorens rolle. Waldemar har intervjuet 69 pinsepastorer i Norge.

Waldemar argumenterer i artikkelen for at åndelig ledelse både består av liturgisk ledelse og organisatorisk ledelse.

Studien til Waldemar viser også at pastorer ønsker å være en åndelig leder, fremfor en administrativ leder.

---

Hva bruker pinsepastorer tiden på?

Waldemar stilte følgende spørsmål til 69 norske pinsepastorer:

*Hva bruker du arbeidstiden din på?

*Hva skulle du ønske at du brukte arbeidstiden sin på?

Waldemar fant flere ting. Pastorer bruker mest tid på forkynnelse, men blir ofte også administrative ledere. Her spiller også pinsemenighetens størrelse en rolle. Jo større kirken er, jo større virksomhet – dermed øker også kompleksiteten i pastorens oppgaver. Pastorene Waldemar har snakket skulle imidlertid gjerne bruke mer tid på veiledning og åndelig påfyll.

– For at jeg skal ha en stødig grunnmur kjente jeg for min egen del at jeg måtte ha min utdannelse på plass, sier Waldemar som tar sikte på en doktorgrad i sjelesorg. (Frida Varåker)

Umenneskelig standard

Waldemar forteller at pastorer i dag bruker mer tid på å bygge organisasjonen og kultur i pinsemenigheter enn det de historisk sett har gjort.

– Har det noe med tanken om vekst å gjøre?

– Ja, det tror jeg. Og det er jo ikke feil, men hvis pastoren blir mer en daglig leder enn en åndelig hyrde, så mister man noe.

I tillegg undersøkte Waldemar hva det var mest tjenlig at pastorene brukte tiden sin på.

– Jeg undres over om vi ikke skulle løftet opp betydningen av den pastorale rollen igjen. At den skulle inneholdt mer sjelesorg, tilstedeværelse, besøkstjeneste og konflikthåndtering.

[ Fire feltprester forteller om varsling i Forsvaret ]

Rapportering gir administrasjon

Morten Aune har vært hovedpastor i Pinsekirken Sandvika i Bærum siden 2013. På spørsmål om hva han bruker tiden sin på, svarer han følgende:

– Jeg bruker tiden min på å bygge kirke på mange måter, som for eksempel gjennom forkynnelse, lederutvikling, strategi og planlegging.

I tillegg studerer Aune på Høyskolen for ledelse og teologi.

Aune tror at avstanden mellom hva man vil bruke tid på og ønsker å bruke tid på, alltid vil være tilstede, uavhengig av hvilken jobb man har.

– Personlig skulle jeg brukt mer tid på enkeltledere og de yngre generasjonene.

– Hva tenker du om at man fort kan bli en administrator fremfor hyrde?

– Den administrative delen bør jo være en del av pastorens rolle. Men det er forskjell på å ha oversikt over det som foregår sammenlignet med å være en detaljstyrt administrator. Hovedoppgaven er likevel å være hyrde og jeg har tro på å knytte til seg gode administrative krefter.

Samfunnet i seg selv er blitt mer utdannet og da kan ikke pastorene være dem med lavest utdannelse. — Jarle Waldemar

Superhelten

At pastorrollen er forbundet med å være superhelt er gjenkjennelig for Morten Aune.

– Waldemar vil løfte frem betydningen av pastorale tjenester som sjelesorg, konflikthåndtering og diakoni? Hva tenker du om det?

– Kulturen før var jo at man stilte store krav til pastoren. Det var hovedpastoren som eksempelvis skulle gå på sykebesøk. Vi er forskjellig utrustet og jeg er litt redd for å skulle begrense en pastor for mye til en-til tjeneste. Jeg tror heller på å istandsette mennesker som også kan gjøre pastorale oppgaver, sier Aune, som selv fullfører sin bachelorgrad i teologi og ledelse i 2023.

Personlig mener også Aune at pastoren bør unngå konflikthåndtering. Ikke fordi han er redd for konflikt, men fordi han tjener som pastor for begge partene.

Jeg har jo fortsatt troen på at Gud kaller mennesker til tjeneste, på samme måte som Jesus kalte disiplene sine. — Morten Aune

– Før hadde pastoren veldig lite han skulle sagt, men mye han skulle ha gjort. Det fantes klare krav fra eldsterådet til pastorens virke. Muligheten til å forandre noe var liten og det gjorde nok mange pastorer utbrente. Jeg tror vi skal være forsiktig med å presse folk inn i spesielt definerte roller. Det tror jeg ikke bidrar til å rekruttere pastorer.





PASTOR: – Det var hovedpastoren som eksempelvis skulle gå på sykebesøk. Vi er forskjellig utrustet og jeg er litt redd for å skulle begrense en pastor for mye til en-til tjeneste, sier Morten Aune. pastor i Pinsekirken Sandvika i Bærum. (Privat)

-Kunnskap er sunt for vår bevegelse

– Pinseforkynnere er jo tradisjonelt lekfolk. Hvorfor er kunnskap viktig?

– Samfunnet i seg selv er blitt mer utdannet og da kan ikke pastorene være dem med lavest utdannelse. For meg gir det en større stabilitet og dybde. For at jeg skal ha en stødig grunnmur kjente jeg for min egen del at jeg måtte ha min utdannelse på plass, sier Waldemar, som nå søker opptak på doktorgrad i praktisk teologi.

– At flere pastorer tar bachelorgrader og mastergrader, tror jeg at er sunt for vår bevegelse.

[ Arnfinn Nordbø og broren Jon Petter tar et oppgjør med egen bedehus-fortid ]