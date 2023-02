Misjonssambandet må ut på ny leting etter økonomileder

– Det ble for vanskelig for familien å flytte, sier Andreas Kiplesund til Misjonssambandets nettsider.

Ifølge nettsidene «kalte» hovedstyret i desember Kipesund til stillingen som ny økonomileder. Kiplesund sier at han var motivert, og tror han hadde noe å bidra med. Men familien fant ut at det ble vanskelig å flytte, og også vanskelig å pendle.

– Jeg er lei meg for at det ble slik, og også for at det tok såpass lang tid å konkludere, sier han ifølge organisasjonens nettsted.

Bor på Sunnmøre

Kiplesund bor på Godøya på Sunnmøre, er gift og har tre små barn. Han har en mastergrad i økonomi og har også studert entreprenørskap. I 2015 startet Kiplesund et firma hvor han er eier og leder.

Kiplesund var andre vara til hovedstyret fra 2015 til 2018 og har også vært ansatt som administrasjonsleder i ett år i forsamlingen Salem i Bergen, ifølge Misjonssambandets nettsider.

Blir utlyst nærmere sommeren

Fungerende generalsekretær Birger Helland sier ifølge nettsidene at Misjonssambandet har stor respekt for avgjørelsen. Morten I. Pettersen er ansatt som økonomileder ut 2023. Stillingen som økonomileder vil bli utlyst på nytt når Gunnar Bråthen er på plass som generalsekretær.

7. februar ble det kjent at Gunnar Bråthen blir ny generalsekretær i Misjonssambandet. Bråten er prost i Salten i Sør-Hålogaland, og tiltrer 1. juni.

Et vedtak på Misjonssambandets generalforsamling sommeren 2022 åpner for at kvinner kan ha stillingen som økonomisjef i organisasjonen.

Stillingen som økonomileder ble ledig etter at Øystein Frøysa sa opp stillingen i mai 2022. Frøysa hadde kritisert Misjonssambandets hovedstyre for måten generalsekretæren gikk av på, og fant det naturlig å si opp. Han understreket at det er viktig at hovedstyret og administrasjonen inkludert økonomileder har et tillitsfullt samarbeid.

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet) ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med omtrent 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har rundt 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

