– Å gå fra en antisemitt til et jødisk nazioffer, vil ha en stor symbolverdi, sier Høyre-politikeren Mehmet Kaan Inan til Aftenposten.

Som Vårt Land tidligere har skrevet har gatenavnet Marta Steinsviks vei vakt hodebry for politikere og byråkrater i Oslo. Steinsvik, som var en norsk forfatter og oversetter, var nemlig også en anitisemitt.

Nå foreslår Inan å endre navnet til en hyllest for Samuel Steinmann, Norges siste holocaust-overlever. Steinmann ville fylt 100 år i august. Forslaget har han nylig spilt inn til Oslo bystyre. Ideen fikk han etter å ha sett NRK-dokumentaren Last: Jøder.

Skapte engasjement

Det var Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn, som i 2019 gjorde politikerne oppmerksomme på Marta Steinsviks historikk. Det skapte stort engasjement. Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand foreslo samme år et navneskifte og fikk flertall for navnet «Solbakken». Men navnet ble likevel forkastet. Plan- og bygningsetaten mente nemlig det var for likt tre andre gatenavn i kommunen.

To år senere gikk bydelspolitikerne for å kalle opp veien etter Utøya-offeret Mona Abdinur, noe de fikk flertall for. Denne gangen ble de imidlertid møtt med protester fra naboer. De reagerte på at de ikke hadde blitt informert om den foreslåtte endringen.

Forrige uke ble forslaget om å bytte til Mona Abdinurs vei oversendt navnerådet i bydelen. De vil gi sin anbefaling til bydelsutvalget, som igjen sender innstilling til byrådet og endelig vedtak i bystyret, skriver Aftenposten.

APPLAUDERER: Ervin Kohn synes det er «et glimrende forslag» å omdøpe Marta Steinsvik vei til en hyllest for Samuel Steinmann.

– Et glimrende forslag

Høyre-politikeren Mehmet Kaan Inan sier til avisen at også Abdinur bør hedres. Men hun fortjener en ny vei – ikke en omdøpt, argumenterer han.

Ervin Kohn synes det er «et glimrende forslag» å omdøpe Marta Steinsvik vei til en hyllest for Samuel Steinmann.

– Antisemittisme, gammel og ny, sykeliggjør samfunnet. Å erstatte en antisemitt med en holocaust-overlever er et bra bytte, sier han til Aftenposten.

Det var i 2005 at bydel Søndre Nordstrand vedtok å oppkalle gaten i bydelen Mortensrud etter Marta Steinsvik. Veien ligger ved Stenbråten gård, som fram til 1940 var eid av henne.

Marta Steinsvik

Marta Steinsvik (1877-1950) var en norsk forfatter og oversetter.

Hun var en forkjemper for kvinnesak og nynorsk, samt en pioner innen antroposofien i Norge.

En rekke fagfolk kategoriserer imidlertid Marta Steinsvik som en antisemitt og antikatolikk, som spredte jødefiendtlige ideer til et bredt publikum.

Hun var for å gjeninnføre «jødeparagrafen» og mot å fjerne «jesuittparagrafen» i Grunnloven.

Steinsvik var også den første kvinnen i Norge som holdt en preken under en gudstjeneste i Den norske kirke. Det skjedde i 1921.

Kilder: Dagsavisen, Ervin Kohn, Wikibedia, Norsk biografisk leksikon

