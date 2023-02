Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det nye reiseselskapet som startes opp av organisasjonen KFUK-KFUM skal rette seg mot to markeder i Norge, forteller generalsekretær Øivind Mehl Landmark.

– Det ene er ideelle og frivillige organisasjoner, bistandssektoren og kirkelige organisasjoner. Det andre er gruppereiser, særlig for folkehøyskoler, sier han.

Reiseselskapet skal være ideelt, forklarer Landmark.

– Det skal drives etter vanlige kommersielle prinsipper, men alt overskudd skal gå tilbake til KFUK-KFUMs formål for barn og unge, sier han.

KFUK-KFUM Norge starter ikke opp alene, men i samarbeid med danske Unitas Reiser, som eies av KFUK-KFUM Danmark og har flere tiår bak seg som ideelt reiseselskap.

– I Danmark har Unitas Reiser levert reiser med mening i tiår. Det tilbudet mangler i det norske markedet, sier Landmark.

Skal spesialisere seg på «de vanskelige reisene»

Landmark sier Unitas skal være «spesialist på de vanskelige reisene».

– Med det mener jeg reisene som er ukurante sammenlignet med hvor de store massene drar. Når KFUK-KFUM arbeider i Sør-Sudan, eller en folkehøgskole skal reise Øst-Afrika på tvers, så krever det en annen service og kjennskap til lokale partnere enn man pleier å få fra et reiseselskap, sier generalsekretæren.

Målet er å tilby «bærekraftige reiseruter» og å fremme forståelse mellom mennesker og solidaritet på tvers av landegrenser, skriver det ferske selskapet i en pressemelding.

– Vi skal i utgangspunktet reise mindre fremover, men da må vi ha mer av de meningsfulle reisene. Som del av verdens største ungdoms- og kvinnebevegelse ser vi behovet for å fortsette med solidaritetsreiser og møter mellom mennesker globalt, sier Landmark til Vårt Land.

Hva med klimaet?

KFUK-KFUM Norge skal selv benytte seg av Unitas Reiser. Det vil gi «full oversikt over eget klimaregnskap« og «sikre at vi kompenserer for faktiske utslipp», opplyser Landmark i pressemeldingen som gikk ut tirsdag.

Dette systemet, som danske Unitas Reiser har utviklet, vil være nyttig for «folkehøgskoler og frivillige organisasjoner som ønsker å reise ansvarlig», utdyper han overfor Vårt Land.

STYRE: Administrerende direktør i danske Unitas Reiser, Morten Damgaard, blir styreleder i den norske utgaven av selskapet. Også avdelingssjef for program og -organisasjonsutvikling i KFUK-KFUM Norge, Marianne Brekken, blir styremedlem. (KFUK-KFUM/Jens Emil Asp)

– Hvorfor skal dere likevel bidra til større utslipp ved å sende folk rundt i verden?

– Fordi vi vet at vi må reise i arbeidet vårt med bærekraftsmålene, global rettferdighet og fred. Da ønsker vi å gjøre det med så lite avtrykk på klimaet som mulig, svarer Landmark.

Har det noe for seg? Dette sier Fremtiden i våre hender

Seniorrådgiver og Miljøfyrtårnkonsulent i Framtiden i våre hender, Astrid Bjerke, har tro på at et slikt konsept kan lykkes.

– Vi vet at vi må forandre vaner og da er det bra med sånne alternativer, så vi slipper å slutte helt med noe vi liker å gjøre. Men det er viktig at de er nøye på å være tro mot ideen, sier hun til Vårt Land.

Reiselivsforsker: – Kjenner ikke til noe lignende

– Jeg kjenner ikke til noe lignende i Norge, som er spisset inn mot denne typen marked, sier førsteamanuensis Monica A. Breiby ved Høgskolen Innlandet til Vårt Land.

Enkelte reisebyrå tilbyr å merke egne betingelser og rabatter til humanitære organisasjoner, påpeker reiselivsforskeren.

– Kan KFUK-KFUM ha en kommersiell egeninteresse her? Overskuddet vil gå til deres eget arbeid og organisasjon?

– Ja, det vil det jo gjøre, men jeg kjenner ikke godt til det, svarer Breiby.

At KFUK-KFUM er kjent for trygge tilbud – deriblant overnattingssteder – kan være en fordel for det nye reisebyrået, tror hun.

Føyer seg inn i reiselivstrend

Unitas Reiser føyer seg inn i en trend med «bærekraftige opplevelser», mener Breiby.

Det vil si «dype opplevelser, som gir minner og bevisstgjør om bærekraft og adferden på stedet man besøker», forteller hun.

– Vi vet at det er etterspørsel blant unge og voksne etter å oppleve verden på en mer bærekraftig og menneskelig måte, sier Breiby.

Da bør det nye reisebyrået kunne tilby miljøvennlig transport, overnatting og servering. Ikke bare til og fra, men også på reisemålet, mener hun.

Spytter inn én million hver

KFUK-KFUM Norge har nå kjøpt 49 prosent av nye Unitas Reiser Norge. Resten eies av det danske søsterselskapet.

Over tre år skal de spytte inn om lag én million norske kroner hver. Det rekker til et par ansatte og en gradvis oppbygging, ifølge generalsekretær Landmark:

– Grunnen til at vi kan gjøre det så billig er at Unitas Reiser i Danmark allerede følger opp en rekke kunder i Norge, og gradvis overføre norske markedet til det norske kontoret, sier han.