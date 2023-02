– Ledere i Frikirken: I vår trang etter utvikling, har vi viklet oss inn i så mange komitémøter, at vi har mistet grep om det viktigste? Vi trenger å gjøre rom for det viktigste, forkynte Anne Mari Schiager Topland på Frikirkens konferanse «Videre» fredag formiddag.

Nestlederen i Synodestyret (Frikirkens forsamlingsledelse) talte om hvilket paradigmeskifte evangeliet egentlig er. Hun utfordret konferansens deltakere på om fokuset alltid er der det burde være.

Selv delte hun en historie fra da hun og familien var utsendt som misjonærer i Japan. En dag var hun travelt opptatt med å komme seg til et planleggingsmøte i kirka til som familien gikk i. Naboen ønsket en samtale om tro, men Topland hastet videre for å rekke møtet i kirken.

– Dette var kanskje den ene sjansen jeg fikk til å snakke om tro med naboen min. Jeg vet jo selv at det er relasjonen med Jesus som bærer i vonde og vanskelige tider. Unner jeg ikke andre det samme, spurte Topland forsamlingen.

---

Frikirken

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke. Kirkesamfunnet består av til sammen 82 menigheter i Norge.

Frikirkens visjon er: « Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. »

Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. Arrangerer konferansen «Videre» fra 9. til 12. februar

---

Gi videre, favne bredere

Det er første gang konferansen «Videre» arrangeres for Frikirkens ledere og frivillige. Synodeleder Jarle Skullerud forteller at konferansen erstatter Frikirkens tidligere årlige arbeidermøte.

– Det er en fryd å være her. Det er den yngre generasjonen i Frikirken som både har planlagt og gjennomført konferansen. Jeg er så imponert, sier Skullerud.

– Hva ligger i «Videre»? Hvor skal Frikirken hen?

– Det er en dobbelthet i «Videre». Det handler om å gi troen videre, men det handler også om å bli et videre og bredere fellesskap som favner flere, sier Skullerud.

Frikirkens lederkonferanse REVURDERE FOKUS: – Jeg tror at vi i Frikirken de neste årene må revurdere hva som skal være hovedfokuset vårt, sier Jarle Skullerud. Her i en gruppesamtale med andre ledere og frivillige i Frikirken. (Erlend Berge)

Jeg tror at Jesus står for noe annet enn dette hurtige, raske og masete i hverdagen — Jarle Skullerud, synodeleder

– Topland talte om at det kan bli for mange interne møter og komitearbeid og at man har mistet grep om det viktigste. Hva tenker du om det?

– Jeg tror kirkene frikirkelandskapet i stor grad har vært opptatt av strategier, visjoner og business-ledelse. Men hvis alt skal handle om de viktige strategiene, så mister vi det gode Gud gjør blant oss. Jeg tror vi må finne tilbake til hva Gud gjør i blant oss og bli med på det.

– Hvis ikke Gud går med oss med sin ånd, så blir det ingen kirke i morgen. Da blir det bare et byggverk, sier Skullerud.

Skullerud tror kristne er mette av tanken på hurtighet og er opptatt av den langsomme vandringen.

– Vi er pålogget hele tiden. Vi trenger å senke tempoet, lytte til hverandre og tåle meningsforskjeller. Jeg tror at Jesus står for noe annet enn dette hurtige, raske og masete i hverdagen.

[ Åste Dokka: Lær oss å telle våre dager ]

Frikirkens lederkonferanse Ledere og frivillige i Frikirken samles denne helgen på Scandic Fornebu til konferansen «Videre». (Erlend Berge)

– Ekte er bedre enn flott

Torsdag talte Skullerud til lederne i Frikirken under tittelen «En vei videre - blant mange veier».

– For meg har det siste året blitt en påminnelse om at ekte er viktigere enn flott, at nært er viktigere enn masser eller mange. Jeg har også blitt mer opptatt av at Gud har sendt noen min vei, fremfor å løpe rundt og jakte på folk som skal frelses. Jeg tror ikke det er min oppgave. Jeg tror heller at Gud sender mennesker min vei som jeg skal gå sammen med, sier Skullerud.

– Jeg tror at vi i Frikirken de neste årene må revurdere hva som skal være hovedfokuset vårt.

– Og hva skal det være?

– Hjelpe mennesker i nød. Være der for naboene våre, for vennene våre og dele naturlig fra Gud. Jesus er tydelig på at vi skal gjøre disipler, og at han skal være tilstede i det.

[ Jarle Skullerud: – Jeg har ikke så lett for å skjelle ut Gud ]