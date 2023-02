Ragnhild Jepsen blir ny biskop: – Hun har det som trengs

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Torsdag kveld kom nyheten om at Kirkerådet har landet på Ragnhild Jepsen i valget av ny biskop i Bjørgvin Bispedømme.

Vårt Land har spurt teologene Aud Tønnessen og Hallgeir Elstad om hvordan de vurderer valget.

– Hun er ikke en som roper høyt, men som ikke viker unna for utfordringer, sier Tønnessen.

Begge trekker fram Jepsens solide erfaring som et av hovedargumentene bak hennes kandidatur. Tønnessen peker på at hun er en dyktig prest, som har erfaring fra flere bispedømmer. Samtidig bringer hun med seg lederkompetanse fra stillingen som domprost.

Elstad forklarer at man som domprost arbeider man tett på biskopen og er biskopens vikar. Han legger heller ikke skjul på at Jepsen har vært hans favoritt.

– Hun har det som trengs, og kan hoppe rett inn i det. Hun har fått gode skussmål som domprost i nasjonalhelligdommen og jeg tenker at støtten fra biskopene er et signal på at den erfaringen verdsettes, sier han.

Støttemarkering for familien Abbasi i Trondheim NY BISKOP: Ragnhild Jepsen er i dag domprost i Nidaros. Nå blir hun biskop i Bjørgvin. (Ned Alley/NTB)

Bedehusbakgrunn

Tønnessen karakteriserer Jepsen som kunnskapsrik, en solid forkynner og en eminent liturg. Samtidig besitter hun ifølge Tønnessen stor kunnskap om den historiske og kulturelle sammenhengen som kirken står i.

– Med sin økumeniske orientering har hun også god kontakt med andre kirkesamfunn, og forståelse for at Den norske kirke inngår i brede sammenhenger.

Begge sier at innstillingen fra biskopene og bispedømmerådet også har veid tungt i Kirkerådets vurdering.

De trekker også fram at Jepsen er nynorskbruker, hvilket heller ikke er noen ulempe i Bjørgvin. Jepsens bakgrunn både fra kirke og bedehus vil nok også gi henne gode forutsetninger for å forstå og lede bispedømmet i åra som kommer.

Bjørgvin bispedømme

Omfatter Vestland fylke. Bispesetet er i Bergen.

Biskopen i Bjørgvin har også tilsyn med Sjømannskirka – norsk kirke i utlandet.

Bjørgvin har over 450 000 kirkemedlemmer. Det er delt i elleve prosti, 43 fellesråd og 176 sokn.

Den nye biskopen erstatter Halvor Nordhaug, som ble innsatt som biskop i 2009.

Den norske kirke har tolv biskoper.

Bjørgvin har kun hatt mannlige biskoper tidligere.

Kilde: Store norske leksikon

