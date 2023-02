Refses for taushet om prisvekst-sjokk for Den Norske kirke

Det kan vise seg å bli «en kostbar tabbe», advarer Sandefjord-prost Raag Rolfsen i et innlegg i Vårt Land.

Han kritiserer at kirkeledelsen ikke advarte høylytt til regjering og politikere da det ble klart at statsbudsjettet for 2023 bød på et prisvekst-sjokk for Den norske kirke.

Sjokket skyldes at regjeringens budsjett opererte med et for lavt anslag for prisveksten i 2023. Konsekvensen er at bevilgningene ikke øker like mye som utgiftene.

Kirken rammes dessuten av enda et pengetap i år, påpeker Rolfsen: Midlene fra Opplysningsvesenets fond har nå falt bort.

«For mange menigheter og prostier betyr dette full krise», skriver prosten sitt innlegg.

I hans eget Tunsberg bispedømme er konsekvensen et kutt på åtte stillinger, hevder han.

«Kan ikke stå med lua i hånda og bukke og takke»

Mot dette bakteppet er det påfallende at ledelsen i Den norske kirke ikke har protestert høylytt, slik sykehus og andre velferdstjenester som må kutte i tilbudet har gjort, påpeker Raag Rolfsen.

SVAKT: Sandefjord-prost Raag Rolfsen

Tvert imot rykket kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum ut på Facebook med en takk til livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) da Støre-regjeringens budsjettforslag kom i oktober, påpeker han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovet nylig økte bevilgninger til blant annet hardt pressede sykehus for å kompensere for prisvekst. Justeringen vil skje i revidert nasjonalbudsjett før sommeren.

«Da kan ikke kirkens ledelse lenger stå med lua i hånda og bukke og takke», skriver Rolfsen.

Raaum: – Snakker direkte til myndighetene fremfor å rope høyt

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener kritikken bommer.

– Som i pandemien har vi valgt en strategi der vi er tydelige på våre krav direkte til myndighetene, fremfor å rope høyt i avisspaltene, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

– Vi har dialog med departementet, og til komiteen på Stortinget advarte vi om forslagets konsekvenser for trosopplæring, prestetjeneste og diakoni, utdyper Raaum om budsjettprosessen i høst.

Hun viser til bakteppet for regjeringens budsjett: «Hele samfunnet er preget av en stram økonomi».

– Vi ønsket oss full kompensasjon for lønns- og prisvekst. Men som andre som finansieres over statsbudsjettet, fikk vi ikke det. Samtidig fortsetter vi dialogen med myndighetene. Akkurat nå handler det om strømstøtte til kirkene, som er kritisk for kirkens tilbud, skriver Raaum i en e-post til Vårt Land.

Kan sitte igjen med 1,5 prosent mindre enn planlagt

PRISVEKST: Forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Enkelt sagt risikerer Den norske kirke nå å sitte igjen med 1,5 prosent mindre enn regjeringen planla for i statsbudsjettet for i år, forklarer Thomas Van Brasch i Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det forutsetter vel å merke at regjeringen ikke bevilger mer penger til kirken i revidert nasjonalbudsjett for å kompensere for at prisveksten nå anslås å bli høyere, forklarer lederen for SSBs forskningsgruppe for makroøkonomi.

– Men det er jo nettopp derfor man reviderer statsbudsjettet – for å kompensere for det uventede, sier han til Vårt Land.

I statsbudsjettet la regjeringen nemlig til grunn at prisene på statens utgiftsposter ville øke med 3,5 prosent. I desember anslo SSB derimot en vekst på fem prosent her.

– Hvis man ikke kompenserer for dette, vil det innebære et reelt kutt i statsbudsjettspostene på 1,5 prosent, sett opp mot det man så for seg i budsjettforslaget fra oktober, sier SSB-forskeren.

Vårt Land spurte onsdag ettermiddag Finansdepartementet om bevilgningen til Den norske kirke vil bli justert i revidert nasjonalbudsjett. De har ikke rukket å svare ennå.

Slik forklarer SSB-topp regjeringens budsjettbom

I offentligheten er det snarere forskjellen mellom statsbudsjettets og SSBs anslag for inflasjon målt med konsumprisindeksen (KPI), som har fått mest oppmerksomhet:

Støre-regjeringen anslo i sitt budsjettforslag fra oktober at inflasjon målt med KPI ville ende på 2,8 prosent i 2023.

Det til tross for at SSB allerede i september i fjor anslo at KPI-inflasjonen ville ende på 3,5 prosent.

Dette forklarer Thomas Von Brasch med at arbeidet med statsbudsjettet strekker seg over lang tid, og at utviklingen i prognosene skjedde raskt.

Ved utgangen av året anslo SSB at KPI-inflasjonen ville bli enda høyere: 4,9 prosent. Det er 2,1 prosentpoeng høyere enn regjeringen anslo.

KPI er ikke best i budsjett-test

Men inflasjonen målt ved konsumprisindeksen er ikke nødvendigvis det beste utgangspunktet for å beregne endrede budsjettrammer, mener Brasch.

– Det som inngår i konsumprisindeksen er ikke det samme som det staten bruker penger på, forklarer han.

Derfor opererer regjeringen også med et anslag på hvor mye prisene vil øke på statens utgiftsposter – en såkalt utgiftsdeflator.