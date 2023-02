– Bråthen var en overraskelse for oss alle. Men, vurdert ut fra konflikten som har ridd organisasjonen, framstår dette som et klokt valg. Så vidt jeg vet har han ingen bindinger, ingen relasjoner som skal beskyttes, ingenting å forsvare, sier Endre Stene, varsler i Misjonssambandet og bibelskolelærer på Fjellheim bibelskole i Tromsø.

Tirsdag ble det kjent at Gunnar Bråthen blir ny generalsekretær i Misjonssambandet. Bråthen er i dag prost for Den norske kirke i Salten, og var fram til januar fungerende biskop for Sør-Hålogaland bispedømme.

Den nye generalsekretæren kommer inn i en organisasjon preget av uro de to siste årene.

En av dem som har bidratt til å få uroen belyst i offentligheten er Endre Stene. I et leserinnlegg publisert i Vårt Land og Dagen i august 2020, kritiserte han misjonsorganisasjonen for å ha en ødeleggende ledelseskultur. Han avslørte også at et varsel om en «tillitskrise» var sendt til kontrollkomiteen i organisasjonen på forsommeren samme år. Stene har siden fortalt til Vårt Land at han er blant dem som sto bak varselet.

At Bråthen kommer utenfra og har ledererfaring fra et annet sted enn Misjonssambandet, tror Stene er en stor fordel for å klare å skape ro og forsoning i organisasjonen.

– Jeg håper vi nå får en generalsekretær som kan danne grunnlaget for en konstruktiv ledelseskultur preget av sannferdighet og transparens. Jeg registrer at mange som kjenner Bråthen framholder nettopp hans integritet og troverdighet, sier Stene.

LANG FARTSTID: Gunnar Bråthen (59) har arbeidet som prest og prost i Den norske kirke i 20 år, men har samtidig hatt frivillige engasjement i Misjonssambandet. Nå blir han generalsekretær i misjonsorganisasjonen. (Beate Tverbak)

Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), også kalt Misjonssambandet, ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

– Tilhører ingen grupperinger

Også Bjarte Gjone oppfatter Gunnar Bråthen som et friskt pust. Han er oppvokst i Misjonssambandet og er initiativtaker til «NLM-omsorg», en lukket Facebook-gruppe hvor varslere i Misjonssambandet kan møtes for omsorg, støtte og refleksjon. Gruppen ble opprettet i februar i fjor og teller til sammen 24 varslere.

– Fra mitt synspunkt synes jeg ansettelsen er smart, fordi jeg tror situasjonen var i ferd med å gå helt i lås, både for organisasjonen og for de som sliter med vanskelige saker i møte med organisasjonen. Bråthen tilhører ingen grupperinger, og jeg tror derfor han kan være samlende, sier Gjone, som selv har varslet om forhold i Misjonssambandet.

I kjølvannet av Endre Stenes leserinnlegg i 2020 har det kommet inn flere varsler om hvordan den daværende ledelsen har håndtert krevende saker. Året etter ble det derfor nedsatt et varslingsutvalg som i flere måneder – til en kostnad på over tre millioner kroner – gjennomgikk varslingssaker som retter seg mot øverste leder i organisasjonen. Konklusjonen deres var at daværende generalsekretær Øyvind Åsland gjennomgående har behandlet varslingssaker på en forsvarlig måte. Varslere har på sin side ment at rapporten har svakheter.

I mai i fjor kom nyheten om at Åsland går av som generalsekretær, bare to måneder før generalforsamlingen. Åsland avviste at hans avgang har en sammenheng med varslingssakene. Daværende hovedstyreformann uttalte at avgangen handlet om en «helhetlig vurdering».

Dialog med varslere

Birger Helland har siden mai fjor vært fungerende generalsekretær. Bjarte Gjone mener Helland har gjort viktige grep i møte med dem som ikke har opplevd seg ivaretatt av den daværende ledelsen.

– Jeg vet at Birger Helland for eksempel har kontaktet mange som ikke har kjent seg ivaretatt og invitert flere til samtale, inkludert meg selv, sier han.

Selv håper han at den nye generalsekretæren vil fortsette dette arbeidet når han tiltrer i stillingen 1. juni.

Helland bekrefter at han har snakket med Gjone og andre kritikere og varslere.

– Helt siden i sommer har både hovedstyret og jeg signalisert at vi ønsker å komme i dialog med personer som opplever å ha blitt møtt på en dårlig måte og lytte til deres erfaringer og historier. Samtidig ønsker jeg ikke å gå inn i detaljer offentlig om slike fortrolige samtaler, skriver han i en e-post til Vårt Land.

DIALOG: – Helt siden i sommer har både hovedstyret og jeg signalisert at vi ønsker å komme i dialog med personer som opplever å ha blitt møtt på en dårlig måte og lytte til deres erfaringer og historier, sier fungerende generalsekretær Birger Helland. (Charlotte Førde Skomsøy)

– En leder som oppleves som lyttende

– Har det vært viktig for dere å finne en generalsekretær som kan håndtere uroen i organisasjonen?

– Først og fremst har hovedstyret ønsket å finne en generalsekretær som kan være en samlende visjonsbærer. I tillegg har det vært et mål å finne en leder som oppleves som lyttende og som vekker bred tillit og trygghet i organisasjonen, noe som vil gjøre han i stand til å håndtere uenighet og spenninger. Slik sett tror hovedstyret at Bråthen vil være godt egnet til å overta ansvaret for organisasjonen i dagens situasjon, skriver Helland.

Bråthen har arbeidet som prest og prost i Den norske kirke i 20 år, men har samtidig hatt frivillige engasjement i Misjonssambandet. Han har blant annet vært rektor på Fjellheim bibelskole. Under generalforsamlingen i 2022 ble han valgt inn i organisasjonens hovedstyre.

