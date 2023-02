Tirsdag formiddag kom nyheten om at Gunnar Bråthen er valgt som ny generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (Misjonssambandet) Bråthen er i dag prost i Salten, og var fram til januar fungerende biskop for Sør-Hålogaland fylke.

Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke (DNK), er full av lovord om Gunnar Bråthen, den nye generalsekretæren.

– Han er en veldig stødig og pålitelig mann, som sikkert vil bli en god leder for Misjonssambandet.

Dobbel tilhørighet

Samtidig som han har hatt viktige lederstillinger i Sør-Hålogaland, har Bråthen det siste året vært medlem av Misjonssambandets hovedstyre. Dette til tross for at forholdet mellom de to organisasjonene har kjølna betraktelig de siste femten åra, etter at Den norske kirke i 2007 åpnet for homofilt samlevende prester.

Foruten forskjellene i samlivssyn har de to organisasjonene diametralt ulikt syn på kvinners mulighet til å inneha åndelige lederstillinger, og Misjonssambandet har de siste åra organisert et eget trossamfunn for å «imøtekomme de som melder seg ut av kirka» i protest.

Olav Fykse Tveit forteller at han først og fremst kjenner Bråthen fra da han tjente som fungerende biskop i Sør-Hålogaland. Ifølge Tveit gjorde han en god jobb som biskop, og nøt høy tillit i bispekollegiet.

Videre sier preses at Bråthen gir inntrykk av å være en person som er sterkt engasjert i «Kirkas store oppdrag» – å dele evangeliet. Der framstår han ifølge Fykse Tveit som svært troverdig.

– Han har en veldig integritet, og det at han opplever å kunne arbeide for dette målet i flere sammenhenger taler for den integriteten.

Vi synes selvfølgelig det er leit når gode medarbeidere går, men det må vi se stort på — Olav Fykse Tveit

– En mann vi kan snakke med

– Båndene mellom Den norske kirke og Misjonssambandet har jo svekka seg de siste åra, som følge av store teologiske uenigheter. Hva tenker du om at han åpenbart føler seg hjemme begge steder?

– For ham har det nok vært naturlig å være medlem begge steder, og viser at det er fullt mulig.

Fykse tror at Bråthen er et eksempel på at det er mange som er engasjert i misjonsorganisasjoner – også Misjonssambandet – som samtidig føler seg hjemme i sin lokale menighet, selv om det er en uenighet i enkelte teologiske stridstema.

Ifølge Fykse Tveit kan Bråthen tjene som et uttrykk for at mange i Misjonssambandet først og fremst har et sterkt engasjement for misjon, og at andre spørsmål kommer i andre rekke.

[ Regionleder mener ny generalsekretær bør avklare eget ståsted ]

– Kan ansettelsen av Bråthen bidra til å skape et bedre forhold mellom DNK og Misjonssambandet?

– Det kan tenkes – det er i hvert fall en mann vi godt kan snakke med, svarer Fykse Tveit.

Han tror Bråthen har evne og mulighet til å bygge broer mellom kirkesamfunn, og til å få dem til å komme sammen om oppgaven de har til felles: Å dele Guds budskap både i Norge og i utlandet.

– Jeg ønsker å gratulere ham, og ønske Guds velsignelse over hans arbeid framover. Vi synes jo selvfølgelig det er leit når gode medarbeidere går, men det må vi se stort på.

En god match

Svein Valle er fungerende biskop i Sør-Hålogaland bispedømme – ei stilling han overtok etter Bråthen i januar. Han synes det er leit å nå skulle miste en flink medarbeider.

Valle nøler ikke med å gi ham gode skussmål, både for innsatsen han gjorde som biskop og som prost i Salten de siste fem åra. Samtidig uttrykker han stor forståelse for at Bråthen nå søker seg mot nye utfordringer.

Svein Valle KOLLEGA: Svein Valle er domprost i Bodø, og fungerende biskop i Sør-Hålogaland. (Bodø domprosti)

– Hvilke forutsetninger tror du han har for å gjøre en god jobb som generalsekretær i NLM?

– Nå kjenner jeg ikke NLM som organisasjon veldig godt, men med utgangspunkt i hvordan jeg kjenner Bråthen vil jeg tro han kan være en god match.

Valle beskriver den nye generalsekretæren som framoverlent, og tror han vil kunne være flink til å ta organisasjonen «inn i ei ny tid». Han tror også Bråthen kan være samlende, og sier at han har evne til å få organisasjonsledd til å henge godt sammen.

[ Vårt Land mener: Et historisk ledervalg ]

Ikke nødvendigvis motsetninger

– Med tanke på de teologiske forskjellene mellom DNK og Misjonssambandet, hva tenker du om at Bråthen går fra å være biskop til å bli toppleder i en organisasjon med så forskjellige synspunkter?

– Jeg tror det kommer an på hva man tar med seg inn i arbeidet, og hva man ønsker å oppnå.

Videre svarer Valle at spørsmålet først og fremst må rettes til Bråthen selv, og viser til at Bråthen tidligere har uttalt at han ikke opplevde å stå i en «teologisk spagat» mens han tjente som både biskop og medlem av NLMs hovedstyre.

– Utnevnelsen kan i hvert fall ikke tolkes som et signal på at man ønsker å øke avstanden mellom DNK og Misjonssambandet, snarere tvert imot.





---

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), også kalt Misjonssambandet, ble danna i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner, med cirka 150 aktive misjonærer i utenlandstjeneste.

Har omkring 2.500 ­foreninger og lag fordelt på syv regioner over hele landet.

Driver også skolevirksomhet på grunn- og høgskole­nivå, bibelskoler, folkehøgskoler, barnehager, forlag og en rekke gjenbruksbutikker.

Misjonssambandet er en demokratisk oppbygd organisasjon med generalforsamlinga som høyeste myndighet.

Mellom generalforsamlingene ledes Misjonssambandet av hovedstyret, som møtes til syv–åtte møter årlig. Hovedstyret består av syv medlemmer valgt av generalforsamlinga.

I det daglige ledes Misjonssambandet av generalsekretær. Generalsekretæren står ansvarlig for hovedstyret og arbeider til daglig ved Misjonssambandets hovedkontor på Fjellhaug i Oslo.

---