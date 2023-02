Det siste året har misjonsorganisasjonen Norsk Dawah jevnlig hatt stand på Karl Johan i Oslo og i andre norske byer for å overbevise forbipasserende om å konvertere til islam.

Den 1. januar skriver organisasjonen på Facebook at de har delt ut 8.000 koranoversettelser og 15.000 andre trykksaker i løpet av det siste året. Mer enn 130 personer har konvertert på stand hos dem, hevder de, og blir så invitert til videre trosopplæring i ettertid.

Vårt Land har nå gjennomgått en rekke innlegg og videoer på sosiale medier for å finne ut hvilke islam-tolkninger miljøet rundt organisasjonen bekjenner seg til.

Mens organisasjonens offisielle side er svært ordknapp om hvor de står, legger Yousuf Dawah derimot ofte ut synspunkter på Facebook og TikTok, hvor han har flere titalls tusen følgere.

Dawah har lenge fungert som uformell frontfigur for organisasjonen, og har stått på stand og holdt foredrag for dem. Onsdag erklærte han i en video at han trekker seg ut av organisasjonen, samtidig som han går god for aktivistene som vil stå på stand for Norsk Dawah fremover.

[ Moské ønsket «God jul». Det utløste et skred av anklager på Facebook ]

«Såkalte muslimske jenter»

Yousuf Dawah forfekter en rekke puritanske islam-tolkninger i innlegg på Facebook og videoer på TikTok. Han kritiserer ofte andre muslimer for å ikke leve rett. Dette er noen av synspunktene han fremmer:

Han kritiserer ofte muslimske ledere i etablerte moskeer for å motta statsstøtte, og anklager dem for å være hyklere og å «selge religionen» i en «Pepsi Light»-variant.

FRONTFIGUR: Konvertitten Yousuf Dawah fremstår som en frontfigur for Norsk Dawah. (Privat/Facebook)

Muslimer skal ikke feire jul og heller ikke ønske andre «god jul», mener han. I romjula gikk Dawah hardt ut mot Muslimsk Dialognettverk (MDN) og moskeen Islamic Cultural Center (ICC) for å ha ønsket god jul på Facebook.

Muslimer kan ikke gi ut godteri til barn som kommer på døra på halloween, fordi det er en keltisk satanisk feiring for å blidgjøre djevelen, ifølge Dawah.

Han har flere ganger gått ut mot det han kaller «såkalte muslimske jenter» med for liten hijab, sminke og trange klær som danser til «djevelens musikk».

Ikke-troende vil etter sin død tortureres i graven frem til dommedag, når de kommer til helvete, ifølge Dawah. Han mener også at muslimer som ikke utfører de fem daglige bønnene, vil regnes som ikke-muslimer når de dør.

Muslimer har ikke lov til å håndhilse på det motsatte kjønn, og kvinner kan ikke lede felles bønn, mener han.

LHBT «strider mot all form for menneskelig natur», mener han.

Han kritiserer muslimsk ungdom for å ta for lett på ordet «wollah» – å sverge ved Gud. Han lister opp det å snakke om jenter, sex utenfor ekteskap og å være på diskotek som «skitne sammenhenger» man ikke skal involvere Guds navn i.

---

Norsk Dawah

Organisasjonen Norsk Dawah ble stiftet for litt over et år siden. «Dawah» betyr å kalle folk til islam.

Organisasjonen har hatt stands i Oslo, Stavanger og Kristiansand hvor de forsøker å få flest mulig til å konvertere ved å avsi den islamske trosbekjennelsen på stedet.

Frontfigur Yousuf Dawah har over 25.000 følgere på TikTok og oppunder 7.000 på Facebook, og legger jevnlig ut videoer og direktesendinger. Den mest sette videoen har over 300.000 visninger.

Organisasjonen har også samlet inn over 80.000 kroner via Spleis til å kjøpe bil og koraner for å ta misjonsvirksomheten ut på veien.

---

Tar avstand fra IS

Vårt Land har vært i kontakt med Yousuf Dawah, som ønsket svaret til avisa gjengitt i sin helhet. Svaret kan leses nederst i saken.

Nylig publiserte Vårt Land en sak hvor pensjonert forsker Lars Gule sammenlikner Norsk Dawahs tankegods med Profetens Ummahs, bortsett fra at førstnevnte ikke rekrutterer til jihad. Profetens Ummah er en islamistisk gruppe som støttet Den islamske staten (IS) og rekrutterte fremmedkrigere til Syria.

Norsk Dawah ønsket ikke å kommentere Gules beskrivelse, men i ettertid har Yousuf Dawah skrevet flere Facebook-innlegg hvor han tar til motmæle. Han er særlig opptatt av å understreke at Norsk Dawah, i motsetning til Profetens Ummah, ikke støtter Den islamske staten (IS):

«Norsk Dawah har fra dag én tatt avstand fra IS sine barbariske handlinger i Syria», skriver han mandag.

[ Sammenligner ny organisasjon med Profetens Ummah ]

– Støttes av mange

Universitetslektor Amina Selimović ved teologisk fakultet på Universitetet i Oslo mener at Dawahs tolkninger først og fremst bærer preg av å være selektiv.

ULIKE TOLKNINGER: Amina Selimović er univeristetslektor i interreligiøse studier ved teologisk fakultet på UiO. (Erlend Berge)

– Han bygger sine argumenter ved å velge ut vers fra Koranen, sitater fra hadither og biter av muslimsk historie og tradisjon som kan anvendes til å forsvare hans tolkninger.

Selimović understreker at alle tar valg når de tolker religionen. Men slik Dawah legger frem sine synspunkter, benekter han at de er tolkninger og fremstiller dem i stedet som den eneste rette utgaven av islam.

Norsk Dawah har også besøkt moskeer rundt om i landet, hvor Yousuf Dawah har holdt foredrag. Organisasjonen har selv lagt ut bilder og videoer fra moskébesøk i Ålesund, Arendal, Mandal, Sandnes og Kristiansand.

Selv om Dawah følger det Selimović kaller en hard linje, støttes flere av synspunktene hans av mange muslimer. Hvorvidt flertallet av norske moskeer er enige i tolkningene, varierer fra sak til sak, forklarer hun.

FOREDRAG: Frontfigur Yousuf Dawah holder foredrag i en moské. Bildet er lagt ut på Facebook av Nafies Dawah, som fortsatt er aktiv i organisasjonen. (Privat/Facebook)

«Avskilter» andre troende

Det at Guds navn ikke skal brukes på upassende vis og at kvinner ikke kan lede menn i bønn, er synspunkter de aller fleste muslimer vi dele, ifølge Selimović. Et flertall vil også være enig i at kvinner bør være hijab, selv om mange religiøse ledere vil peke på valgfrihet heller enn å fordømme slik Dawah gjør.

På andre punkter beveger Dawah seg lengre bort fra det de fleste norske muslimer står for:

Det europeiske fatwarådet har slått fast at håndhilsing mellom kvinner og menn er tillatt.

Selimović trekker frem at stormuftien av Bosnia-Hercegovina ønsker sine naboer god jul og god hanukka.

Selv om mange muslimer avstår fra å feire halloween, er det andre som markerer det som en dag hvor barna får kle seg ut og være med venner, ifølge Selimović.

For Selimović går det et viktig skille mellom hvordan uenighet legges frem og i hvilken grad man «avskilter» andre troende.

– Mange av Dawahs utspill er reaksjoner på ting han har sett, og mener at han har plikt til å påpeke som uislamske, sier hun.

De som deler Dawahs ståsted, påkaller seg gjerne en rett til å definere annerledes tenkende ut av det muslimske fellesskap, legger hun til. Dawah selv har flere ganger sagt at muslimer som har andre tolkninger enn ham, vil måtte stå til rette på dommens dag.

– Det som er uheldig ved frammaning av tortur og trussel om helvete, er frykt. Etter min mening har ikke frykt en plass i troen, sier Selimović.

---

Svar fra Yousuf Dawah

Yousuf Dawah har stilt som betingelse for å uttale seg til saken, at Vårt Land gjengir tilsvaret i sin helhet. Tilsvaret hans kan leses her:

«For å bare gjøre det enklest mulig for deg, så anbefaler jeg deg/dere i Vårt Land å kontakte muslimske lærde for å vite om det jeg har sagt er feil i henhold til islamsk lære. Da må det være lærde som svarer på dette.

Det stemmer at jeg ikke lenger er en del av Norsk Dawah og har kun egentlig fungert som en støttespiller. Når jeg uttaler meg om en sak, så representerer jeg kun meg selv i tråd med tradisjonelle lærde.

Du har kun fokusert på ting som er negativt som vil gi dine lesere et dårlig inntrykk av meg som person og menneske. Typisk svartmalingssak.

Og når det gjelder lektoren. Hun har mer fokus på å bli akseptert i mainstream og dermed er også svaret hennes i tråd med det. Mer har jeg ikke å si.»

---