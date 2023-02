Den internasjonale megakirka Hillsong har det siste året vært prega av flere avsløringer knytta til kirkas grunnlegger Brian Houston. Nå varsler kirka at den «ser mot framtida», og har utnevnt nytt lederskap.

Ifølge ei pressemelding sendt ut av samfunnet selv, ble ekteparet Phil og Lucinda Dooley søndag utnevnt til kirkas nye globale pastorer. Pastorparet har det siste året fungert som kirkas interimledere etter at Houston trådte til side i januar 2022. Han var da sikta for å ha tilbakeholdt informasjon om overgrep hans far skal ha begått mot et barn på 1970-tallet.

Gjort endringer

Utnevnelsen av Phil og Lucinda Dooley ble markert under kirkas søndagsandakt i Sydney, hvor lederen for kirkas globale styre Stephen Crouch presenterte ekteparet for menigheten.

– De har tjent i mange roller, fra ungdomspastorer til utviklingspastorer og ansvarlige for pastoral omsorg. De siste fjorten åra har de dedikert livet til å bygge Hillsong i Sør-Afrika – ei kirke som blomstrer, sa styrelederen.

Kirkesamfunnet har det siste året omrokkert sitt internasjonale styre, og oppretta et utvalg for «spirituell veiledning» som skal støtte det nye lederskapet.

– Vi ser mot framtida med ydmyk forventning – forventning om at Gud vil fortsette å øse ut sin nåde over kirka vår, uttalte Phil Dooley.

Ifølge pressemeldinga har ekteparet tidligere vært tydelige på at kirkesamfunnet trenger strukturelle forandringer. Foruten å være sikta for å ha tilbakeholdt informasjon om sin fars overgrep, slo en intern gransking i mars 2022 fast at Houston hadde opptrådt «upassende» overfor to kvinner.

Grunnlegger i retten

Etter å ha sittet på tiltalebenken i desember avventer Houston nå dom i rettsaken mot ham. Under rettssaken innrømmet den tidligere pastoren at han ble kjent med farens overgrep i 1999, men at han hadde «rimelig grunn» til å ikke rapportere forholdet til politiet.