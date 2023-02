Neste uke arrangerer Kristiansand kommune «En by for alle», en ukentlig arrangementsrekke der kommunene retter et spesielt søkelys mot likestilling, inkludering og mangfold.

I samme slengen inviterer ordføreren spesielt kommunens menigheter til to arrangementer som handler om samlivsteologi og det å være skeiv og kristen. Det skriver avisa Dagen. Det får KrF i Kristiansand til å reagere. Jørgen Kristiansen, gruppeleder og kommunestyrerepresentant for KrF i Kristiansand, synes ikke noe om at teologi og politikk blandes sammen.

– Det er ikke bare problematisk. Det er uhørt, sier han til avisa.

Vil ha dialog

Jørgen Kristiansen mener politikere må vokte seg for å blande seg med hva folk skal få tro på. Han reagerer særlig på at et av arrangementene omhandler samlivsteologi. Teolog og pinsevenn Terje Hegertun, som tidligere har oppfordret frikirkelige miljøer til å akseptere homofile parforhold, skal snakke om sin bok Det trofaste samliv.

– Teologi er noe helt annet enn politikk, og det må kirkene få lov til å bestemme selv., sier lokalpolitikeren.

Det er ikke noe nytt at Kristiansand kommune tar initiativ til slike samtaler. De siste årene har kommunen invitert til arrangementer der kristne skeive fra landsdelen deler av sine erfaringer, opplyser ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) til Dagen. Han har tidligere vært sjømannskirkeprest på Mallorca og leder av Oddernes menighetsråd.

Han forteller at han kjenner til flere tilfeller der skeive opplevde å bli presset ut av sitt kristne fellesskap, og er opptatt av at å engasjere menighetene for å motvirke dette.

– Det ene går på at en del skeive møter tydelige signaler om at de ikke blir akseptert og kan leve ut sin legning. De får høre at det ikke er forenelig med deres måte å tolke Bibelen på. Det andre er at det er en del ubevisste holdninger i en del menigheter. De formidler holdninger ovenfor skeive som oppfattes som vanskelige, og bidrar til at de trekker seg unna, sier Skisland til avisa.

Ordføreren er samtidig klar på at kommunen ikke har noen planer om å endre noens teologi, men ønsker dialog for å bedre skeives livskvalitet.

