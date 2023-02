MF vil bli universitet

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

MF vitenskapelig høyskole er en av flere vitenskapelige høyskole som nå vil bli universitet. Det melder Forskerforum.

– Det har ikke veldig stor betydning, men det vil være enklere å utvikle nye studietilbud og så vil det være enklere å inngå internasjonale samarbeid i såkalte universitetsallianser. Så det gir oss fordeler, sier MF-rektor Vidar Haanes til Vårt Land.

MF vitenskapelige høyskole er allerede medlem av European University Association. Internasjonalt kaller de seg «a specialized university», og regnes i praksis som et lite universitet, skal vi tro Haanes.

– Hvis disse ny kravene går gjennom som forestilt, fyller MF allerede fleste kravene til å bli universitet. Så det ville vært rart å ikke søke.

Kvantitet og kvalitet

De nye kravene Vidar Haanes refererer til, kommer fra det såkalte akkrediteringsutvalget. I fjor høst opprettet nemlig regjeringen en ekspertgruppe som har utredet hvilke krav som skal stilles til høyere utdanningsinstitusjoner med universitetsambisjoner. I starten av januar foreslo utvalget nye regler for å bli universitet. Blant forslagene er å skrote kravet om fire doktorgradsprogrammer.

– De foreslåtte endringene åpner opp for å langt på vei fjerne kvantitetskravene, men beholde kvalitetskravene. Hovedårsaken til at dette regjeringsutvalget ble nedsatt, var diskusjonen knyttet til om fire doktorgrader var et godt kriterium, sier Haanes

MF-rektoren var en av dem som satt i akkrediteringsutvalget. Han mener hovedgrepet ved forslaget er å la institusjoner som i dag betegnes som vitenskapelige høyskoler – slik som skolen han selv er rektor for – skal ha mulighet til å innlemme seg i universitets-selskapet.

– Vi har to ganger tidligere søkt om å få bruke universitetsnavnet internasjonalt fordi vi i prinsippet er et lite spesialisert universitet, men fått avslag.

Haanes både håper og tror forslagene blir vedtatt som de er.

– Det er en god forbedring.