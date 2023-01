Norsk menighet med millionsøksmål

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Spikkestad kirke og kultursenter har blitt løftet frem som et eksempel til etterfølgelse.

Flerbrukshuset i Asker kommune – også kjent som Teglen – har blitt beskrevet som et livssynsåpent møtepunkt hvor man kan møtes på tvers av tro og kulturell tilhørighet.

Vannlekkasje

– Det kunne knapt blitt bedre. Både kirke og kommune har stor glede av Teglen, sa John Grimsby, kirkesjef i Asker, til Vårt Land i fjor høst.

Men takhøyden til senteret til tross – etter flere år med vannlekkasjer fra byggets karakteristiske skråtak, saksøker Røyken og Asker menighet nå arkitektene bak bygget.

– Kirken er fin den. Den er bare ikke tett, sier kirkevergen Grimsby til Børsen.

Kirken er fin den. Den er bare ikke tett — John Grimsby, kirkesjef i Asker

[ Skriver kirkehistorie på Spikkestad ]

– Dam foran alteret

Kirken og kultursenteret ble til gjennom et samarbeid mellom kirke og kommune. Bare noen måneder etter at Teglen stod klar i 2018, merket menigheten at det rant inn vant gjennom skråtaket på kirketårnet.

– Det var en dam foran alteret, beskriver kirkesjef John Grimsby til Drammens Tidende – som omtalte saken først.

VÅTT: – Kirken er fin den. Den er bare ikke tett, sier kirkeverge John Grimsby til Børsen. (Asker kirkelig fellesråd)

For å få bukt med lekkasjene, ble det montert innvendige takrenner. Samtidig ba Kirkelig Fellesråd forskningsinstituttet Sintef om å kartlegge hva dette våte problemet skyldes. De konkluderte med at tegl på en skråvegg ikke er nok til å holde nedbør unna, skriver drammensavisa.

Dømt i tingretten

Menigheten og kommunen rettet en klage til Hille Melbye Arkitekter, men de kom ikke til enighet. I høst møttes dermed partene i Ringerike, Asker og Bærum tingrett – der menigheten og kommunen fikk fullt medhold. Retten konkluderte med at lekkasjen kunne anses som en prosjekteringsfeil og at arkitektfirmaet dermed er erstatningsansvarlige. De ble dømt til å betale syv millioner kroner.

«Etter rettens syn skulle de prosjekterende tatt utgangspunkt i at dette var et tak, og ikke en veggløsning som ble lagt på skrå», refererer Drammens Tidende fra dommen.

Skylder på entreprenøren

Hille Melbye Arkitekter mener på sin side at feilen skyldes entreprenøren. De anket dermed dommen og mai møtes partene i Borgarting lagmannsrett.

– Vi er uenig i hvorvidt dette er en prosjekteringsfeil eller utførelsesfeil, uttaler daglig leder Ingvild Arntzen til Børsen, som ikke ønsker å kommentere saken utover det.

[ Arkitekt foreslår silo som sekulært seremonirom ]