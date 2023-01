Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Klokken 11 søndag 29. januar blir Ole Kristian Bonden offisielt vigslet til biskop i Hamar domkirke. Kong Harald deltar på vigslingen, sammen med et bredt spekter av representanter for det politiske og kirkelige Norge. Finansminister Trygve Slagvold Vedum, justisminister Emilie Mehl og Barne- og familieminister Kjersti Toppe er alle tilstede, ifølge vår reporter i Hamar domkirke.

Gudstjenesten er åpen for alle som ønsker å delta, men Den norske kirke tar forbehold om at det kan bli for få plasser til de fremmøtte.

[ Stort intervju: En dramatisk ulykke har formet Ole Kristian Bonden som prest ]

Bispedømmerådsleder i Hamar, Gunnhild Tomter Alstad, vil framstille den nye biskopen. Det vil bli lest fra bibelen om oppdraget biskopene har i sin stilling, før preses Olav Fykse Tveit holder tale. Deretter skal Bonden avlegge sitt løfte, bli bedt for og overta ledelsen av gudstjenesten.

– Skal spille på flere sanser

Vårt Land har snakket kort med Ole Kristian Bonden like før vigslingen.

– Hva har vært viktig for deg i utformingen av gudstjenesten?

– Litturgien er jo forholdsvis fastsatt, og det er andre som har hatt mer å gjøre med utformingen enn meg, sier Bonden til Vårt Land.

Bonden sier han først og fremst har konsentrert seg om prekenen.

– Men at det skal være en dans etter prekenen er det faktisk jeg som har fått inn. Jeg er opptatt av at gudstjenesten skal spille på flere sanser, og det er en måte å la prekenen få hvile litt i rommet, sier Bonden

Artikkelen oppdateres

---

Hamar bispedømme

Omfatter menighetene i Innlandet, tidligere Hedmark og Oppland.

Bispedømmet er organisert i 10 prostier, 65 prestegjeld og 164 sokn.

Var det første bispedømmet med kvinnelig biskop, da Rosemarie Köhn ble vigslet i 1993.

Det er 229 kirker i bispedømmet, med rundt 120 prester og totalt rundt 660 kirkelig ansatte.

Kilde: Den norske kirke

---

---

Ole Kristian Bonden

Bonden er prost i Sør-Østerdal i Hamar bispedømme.

Han har utdanning fra høgskolen i Volda med kristendom grunnfag før han tok teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk seminar fra Menighetsfakultetet.

Våren 2023 avslutter han et fireårig masterstudium i verdibasert ledelse ved VID vitenskapelige høgskole.

Han fikk var den av kandidatene som fikk størst oppslutning blant medlemmene i bispedømmet i den rådgivende avstemningen for å finne ny biskop.

Overtar bispedømmet etter Solveig Fiske, som var biskop i 16 år.

Bonden er den første mannlige biskopen i Hamar bispedømme på 30 år.

---