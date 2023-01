Konfirmantopplegg stoppet av pandemien: – Endelig er vi i mål!

Tre ganger har Nidaros bispedømme forsøkt å få til en større konfirmantsamling i Nidarosdomen, og blitt stoppet av pandemien. Torsdag til lørdag denne uka settes planene ut i livet, og prosjektleder Odd Erik Stendahl gleder seg.

– Vi stod helt på startstreken til dette arrangementet da pandemien kom. Tre ganger forsøkte vi å gjennomføre uten at det lot seg gjøre. Det er første gang i år at det blir noe av. Endelig er vi i mål!

DOMEN I NY DRAKT: Konfirmantene får se lysshow i taket og på veggene på Nidarosdomen. (Torstein Olav Eriksen / DNK)

Odd Erik Stendahl er utdannet lektor og kateket, og en av dem som står bak utviklingen av opplegget.

Konfirmanter fra 50 menigheter

Totalt samles 1500 konfirmanter til arrangementet i Norges nasjonalhelligdom, fordelt på fem samlinger. Noe av tanken bak er at Den norske kirkes konfirmanter i bispedømmet skal få oppleve at de er en del av et større fellesskap.

Prosjektleder Stendahl forteller at det kommer konfirmanter fra 50 menigheter i hele bispedømmet, sammen med ledere fra sine lokale menigheter.

Arrangementet er et samarbeid mellom Kirkelig fellesråd i Trondheim, Nidaros bispedømme og Nidaros domkirke og Vår Frue menigheter, sier Stendahl.

– Vi hadde de to første samlingene i går, og så fortsetter vi i dag og i morgen. I går var det 700 konfirmanter innom.

Meditasjon med matte og pledd

Konfirmantsamlingen til Nidaros bispedømme byr på variert konfirmantundervisning.

HJEMME: Målet med samlingen er at ungdommene skal føle seg hjemme i kirka. (Torstein Olav Eriksen / DNK)

Noen av Jesu utsagn fra Johannesevangeliet skal leses og reflekteres over, samtidig som det åpnes for meditasjon og et mer moderne kulturuttrykk:

– Alle de 400 får utdelt en matte og et pledd, og legger seg rundt i domen. Så får de lytte til et band som spiller levende musikk, mens vi kjører et lysshow i taket og på veggene.

Stendahl forteller at de har fått god tilbakemelding på meditasjonsdelen.

Samlingen avsluttes med nattverdsgudstjeneste, forteller han.

Henter inspirasjon fra Danmark

Målsettingen bak arrangementet er blant annet å la konfirmantene få oppleve at deres kulturuttrykk har en plass i kirka.

Odd Erik Stendahl FORNØYD: Odd Erik Stendahl forteller at han har hatt et tett samarbeid med Roskilde stift. (Odd Erik Stendahl/Privat/Odd Erik Stendahl)

– Det ønsker vi å vise med bruk av band og den lysriggen vi har. Mange konfirmanter kjenner seg igjen i disse uttrykksformene. Vi vil at de skal føle seg hjemme i kirka.

Han legger til at det også er et poeng at de får et møte med Nidarosdomen, som ifølge ham er «Norges fineste kirkerom».

Arrangementet er inspirert av et lignende arrangement i Danmark.

– I Roskilde stift har de hatt store konfirmanttreff i 20 år. For noen år siden var pedagoger og prester fra Nidaros på studietur til Roskilde, og ble inspirert. Vi har tatt utgangspunkt i dette, og tilpasset det vårt kirkerom og våre konfirmanter.

Kateket: – Ganske spesielt

Kateket Grete Ramampiaro i Tiller menighet er i Nidarosdomen sammen med 125 konfirmanter.

– Det er alfa og omega for stemningen at vi har denne samlingen i Nidarosdomen. Det er ganske spesielt å kunne ligge her og se opp på et lysshow i taket på katedralen. Det er noe helt annet å være her enn i en vanlig kirke.

Hun sier det er gøy å se så mange konfirmanter samlet på ett sted.

– Det er så viktig å samles igjen nå etter pandemien. Det er gøy å få være med på noe så stort, både for ungdommene og for oss voksne som er med.