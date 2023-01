Wiggo Skagestad er valgt som pastor i Oasen

På Oasenkirka Søgnes menighetsmøte onsdag kveld stemte et stort flertall for å velge Wiggo Skagestad som ny pastor.

Skagestad begynner i en 60 prosent stilling 1. februar.

Hovedpastor for Oasenkirka i Mandal og Søgne, Daniel Kolltveit, sier til Dagen at han er glad for at det ble Skagestad, og trekker blant annet fram viktigheten av at Skagestad har et konservativt bibelsyn.

Skagestad selv sier til Dagen at han «gleder seg» og at han ønsker å «starte et nytt kapittel».

Den tidligere Filadelfia-pastoren legger bak seg en turbulent tid i Filadelfia Kristiansand, noe som ikke trenger å sette en stopper for et engasjement i en annen menighet, ifølge hovedpastor Kolltveit.

Kritikk mot ledelseskultur

I april ble det kjent at Skagestad gikk ut av lederrådet i Filadelfia Kristiansand og avsluttet sin funksjon som hovedpastor i menigheten. Avgangen skjedde i kjølvannet av at to av menighetens pastorer ga seg fordi de var kritiske til hvordan menigheten ble ledet.

I vår ble en intern rapport om lederskapet i Filadelfia Kristiansand publisert, og den viste at ansatte og medlemmer av menigheten reagerte på blant annet ledelseskulturen, organisering og struktur, og manglende åpenhet.

Nå innrømmer Skagestad overfor Dagen at han har meldt seg ut av Filadelfia Kristiansand.

– Det å skifte menighet er en krevende øvelse. Om ikke jeg også hadde kjent på en sårhet, så hadde det jo vært veldig rart, sier han.

Tar med seg kallet

Skagestad har tidligere vært åpen om følelsen han har hatt av et kall fra Gud inn i jobben med Filadelfia Kristiansand. Også i forbindelse med byggingen av storstuen Q42 i Kristiansand sentrum, et bygg som de siste årene har vært sentralt i en økonomisk krise for menigheten Filadelfia Kristiansand.

Til Dagen sier Skagestad nå at han kjenner på et Guds kall til å gjøre jobben som pastor i Søgne.

– Like mye som da jeg kom til Filadelfia Kristiansand, ja. Jeg fikk kjapt en trygghet på at jeg nå skal bruke gavene og tiden min i Søgne. Ingen kan ta fra meg kallet og gavene, og Oasen har veldig mange av de tingene hvor jeg tror jeg kan tilføre noe, sier den nye pastoren.

---

Filadelfia Kristiansand

Norges nest største pinsemenighet, ifølge Wikipedia, med 1780 tilskuddstellende medlemmer i 2020.

Pinsekirke og generasjonsmenighet som holder gudstjenester i bygget Q42 i Kvadraturen i Kristiansand.

Selskapet Filadelfia Kristiansand AS er eid av menigheten, og aksjeselskapet eier igjen en rekke datterselskaper, blant annet Kristiansand Kongressenter AS, som driver med utleie av konferanselokaler i bygget Q42.

Filadelfia Kristiansand er medeier i Oasenkirkas skoler og barnehager.

---