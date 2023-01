Tidligere styreleder i Levende Ord: – Overrasket over det raske fallet

– Jeg ble veldig overraska over at fallet kom så fort og ble så dypt, sier Leif Jacobsen.

Han er tidligere styreleder i den karismatiske menigheten Levende Ord, og er intervjuet i Dagens podkast Levende Ords vekst og fall. Podkasten forteller historien om menighetens eksplosive vekst fra den ble grunnlagt i 1992 og fram til sammenbruddet i 2006, der flesteparten forlot menigheten.

Jacobsen mener podkasten tegner et troverdig bilde av det som skjedde i menigheten.

– De får fram både den enorme veksten og årene med oppgang, samtidig som den avslører svakhetene som etter hvert førte til den tragiske avslutninga, forteller han til Vårt Land i en e-post.

– Mennesker fikk hjelp

Jacobsen, som i dag er pastor i Metodistkirken, mener det er mye å lære av historien.

– Det handler om svakheten i å gi enkeltledere suveren makt som ikke balanseres ut av et team. Og faren med ledere som ikke står i en ansvarlig relasjon til noen utenfor menigheten, som kan gripe inn om nødvendig. Og manglende åpenhetskultur, der man kan være ærlig om hvordan man har det.

Menigheten, som ble ledet av pastor og grunnlegger Enevald Flåten, hadde en eksplosiv vekst etter at den ble startet i 1992. På det meste hadde Levende Ord nærmere 3000 medlemmer, og var Norges største frimenighet.

– Hva tror du var årsaken til at Levende Ord tiltrakk seg så mange?

– For det første var det en tid av vekkelse i Norge og hele Skandinavia. Det skjedde mye i mange ulike kristne sammenhenger, både innenfor Den norsk kirke og i frikirkeligheten. Midt i dette kom Enevald Flåten med sin djerve og omsorgsfulle forkynnelse og tjeneste, hvor han betjente mennesker med de åndelige gavene sine. Det fylte et enormt behov og var et svar på mange menneskers lengsel. Mennesker ble møtt av Gud og folk som var plaget av fordømmelse fikk hjelp.

– For store ambisjoner

Jacobsen tror de fleste ble overraska da konflikten, som etter hvert førte til menighetens kollaps, utartet seg høsten 2005 og våren 2006.

– Her kom det fram at mange satt med opplevelser av negativ art. Fortellingene som ble delt var forsterkende og snøballen begynte å rulle. Da gikk det fryktelig fort utfor.

– Jeg tror det gikk som det gikk fordi det over tid hadde blitt stilt altfor store forventninger til ett menneske, og at ledelsen i menigheten ikke hadde møteplasser der de kunne være ærlige – også om negative sider de så hos hverandre. Og at man hadde altfor store ambisjoner på Guds rikes vegne. Det gikk for fort, sier han.

[ Minneord om Enevald Flåten: Ledet gigantmenighet – men så raknet mye ]

Etter 2006 skifta menigheten navn og heter i dag Credokirken.

– Hva tenker du nå når du ser tilbake på tida i Levende Ord?

– Jeg takker Gud for tida i Levende Ord, for at jeg lærte å kjenne Enevald Flåten og alle de fantastiske menneskene som var en del av menigheten og tilknyttede nettverk. Jeg kjenner også en takknemlighet til de som i dag leder menigheten. De har greid å videreføre de beste fruktene fra Levende Ord-tiden inn i det som i dag er Credokirken.