Ekspresident Maithripala Sirisena og fire andre offentlige tjenestemenn fikk flere troverdige advarsler om nært forestående terrorangrep i april 2019, men mislyktes med å agere på det, slår høyesterett i Sri Lanka fast, og konkluderer med «hensynsløs svikt fra den utøvende myndighet».

Første påskedag angrep selvmordsbombere med tilknytning til IS tre kirker og tre hotell i landet. 250 mennesker ble drept, og minst 500 ble skadet.

Visste identiteten til gjerningsmann

Sirisena har blitt dømt til å betale omtrent 275.000 amerikanske dollar til overlevende og pårørende. De fire andre offentlige tjenestemennene er tidligere politisjef Pujith Jayasundara, tidligere etterretningssjef Nilantha Jayawardena, forsvarsminister Hemasiri Fernando og tidligere nasjonal etterretningsdirektør Sisira Mendis. De to førstnevnte har blitt dømt til å betale 200.000 dollar, Fernando 135.000 dollar og Mendis 27.000 dollar.

Etter angrepet har det blitt kjent at etterretningstjenestene i Sri Lanka hadde blitt advart av både srilanske kilder og av Indisk etterretning om mulig angrep. Informasjonen myndighetene hadde fått var blant annet identiteten til hovedgjerningsmannen, at kirker og hotell var sannsynlige mål.

Ingen utvidede sikkerhetstiltak ble innført. I dommen skyldes de manglende tiltakene på en personlig rift mellom Sirisena og daværende statsminister, noe som skal ha gjort at Sirisena sluttet å holde regelmessige møter med det nasjonale sikkerhetsrådet, og at nøkkelpersonell ble utelatt fra de møtene han holdt.

---

Terrorangrepet i Sri Lanka første påskedag 2019

21. april i 2019, på påskesøndag, ble tre kirker og hoteller i Sri Lanka bombet i et koordinert angrep.

IS har i etterkant sagt at de står bak angrepet, og at målet var kristne og innbyggere i land som er involvert i å motkjempe IS. Minst 45 utenlandske statsborgere ble drept.

Alle hotellene som ble rammet var i landets hovedstad Colombo. De tre kirkene var St. Anthony-kirken i Colombo, St. Sebastian-kirken i Negombo og Zionkirken i Batticaloa.

Kilde: Cruxnow.com.

---

STILLE: Den tidligere presidenten i Sri Lanka, Maithiripala Sirisena, har ikke kommet med en offentlig uttalelse etter høyesterettsdommen. (Eranga Jayawardena/AP)

Katolikker vil ha oppreisning

Flere katolske prester har vært part i saken mot myndighetene. To av de tre kirkene som ble angrepet var katolske: St. Anthony-kirken i Kotahena i Colombo, og St. Sebastian-kirken i Negombo. Sistnevnte ble hardest rammet. Der ble rundt 110 mennesker drept.

Nå hylles høyesterettsdommen av kardinalpresten og erkebiskop i Colombo, Malcolm Ranjith, den høyeste rangerte prelaten i Sri Lanka.

– Dette er kun en begynnelse, og det er en veldig gledelig begynnelse. Vi er veldig glade for at dommerne ga oss et slikt håp for fremtiden til dette landet. Et sårt tiltrengt håp for å utvikle vår nasjon, sa Ranjith, foran et samlet pressekorps fredag.

Ranijth ledet for øvrig en TV-sendt privat minnemesse en uke etter terroraksjonen.

Kardinalen sier han håper kjennelsen kun er et steg på veien mot rettferdighet. Nå forventer han at statsadvokaten straffeforfølger myndighetene.