360 millioner kristne er utsatt for høy eller svært høy grad av forfølgelse, viser rapporten som ble lansert på onsdag. Det vil si én av sju kristne i verden. Det var tilsvarende tall året før. For Afrika er tallet én av fem, og for Asia to av fem. Rapporten viser ellers at:

Kina, på 16. plass, leder an utviklingen av overvåkningsbasert forfølgelse, og volden i Afrika sør for Sahara og Latin-Amerika fortsetter å øke.

Antall kristne som ble drept for sin tro forrige år gikk imidlertid litt ned, fra 5 898 registrerte tilfeller til 5 621.

I løpet av de 30 årene med Åpne Dørers World Watch List (WWL), har det globale fenomenet kristenforfølgelse vokst alarmerende, ifølge organisasjonen.

I 1993 møtte kristne høyt til ekstremt nivå av forfølgelse i 40 land. Dette nummeret har nesten doblet seg til 76 land i 2023. Bare blant de 50 verste landene, står 312 millioner kristne nå overfor svært høye eller ekstreme nivåer av forfølgelse.

Nord-Korea topper listen

Forfølgelsen i Nord-Korea er den høyeste som noen gang er målt, og landet er tilbake som nr. 1 på WWL. Dette skyldes blant annet en «reaksjonær tankelov» som gjør det straffbart å tenke opprørske tanker. Myndighetene har i tillegg intensivert jakten på hemmelige kristne grupper, og de som har blitt avslørt, er blitt drept eller satt i fangeleir.

Nord-Korea har dominert førsteplassen på lista i over 20 år, men ble slått av Afghanistan i rapporten som ble lansert i 2022, ikke fordi det var blitt bedre i Nord-Korea, men fordi Afghanistan var blitt så mye verre.

Afghanistan befinner seg nå som nummer ni. Presset er like stort, men den faktiske volden er gått ned. Det skyldes dels at de kristne har måtte gå i total dekning, dels at Taliban har vært opptatt med andre ting enn å jakte på «forrædere».

FORFULGT I LANDET: Nord-Korea er tilbake på topp på Åpne Dørers liste etter at Afghanistan ble satt på førsteplass i fjor.

Åpne Dører - gjennom 30 år

Åpne Dørers årlige kartlegging av forfølgelsen av verdens kristne var i utgangspunktet ment til internt bruk, men har over de siste 30 årene utviklet seg til å bli et av de mest pålitelige verktøyene som finnes for å måle denne forfølgelsen.

Det hele startet i 1989. Da lå hovedfokuset i Åpne Dørers arbeid på det kommunistiske Øst-Europa samtidig som det var begynt et arbeid i den muslimske verden.

I 1992 utviklet forskeren Wybo Nicolai en undersøkelse i samsvar med vitenskapelige metoder for slike rapporter. Denne har blitt revidert flere ganger underveis, men grunntrekkene er de samme: Åpne Dører måler «press» på fem ulike livsområder - privatliv, familieliv, lokalsamfunn, nasjonalt og kirkeliv - og måler graden av vold.

Den samlede poengsummen bestemmer så plasseringen på listen.

Markant økning

Åpne Dører skriver i en pressemelding at antall kristne som opplever forfølgelse har økt dramatisk, særlig i den siste tiårsperioden, da flere trender ble forverret i rask rekkefølge.

– Forverringen har vært dramatisk, uttaler forskeren Wybo Nicolai, som i 1992 var mannen som utviklet den vitenskapelige metoden som undersøkelsen er basert på.

Forfølgelsen er ikke lenger regional eller nasjonal, men global.

– Helhetsbildet blir dystrere. Det kan være deprimerende, fordi vi ser forfølgelse i områder som tidligere så stabile og ‘kristne’ ut, som i Sahel, Vest-Afrika og Mosambik. Her er det nå mye vold og angrep, også mot kvinner og barn, sier Wybo Nicolai, men han er også håpefull:

– Samtidig fortsetter Gud sitt arbeid. Den kristne troen kan se ut til å være i tilbakegang i Vesten, men kirkene i Asia og Afrika vokser som aldri før. Det er oppmuntrende, håpefullt og åndelig berikende. Dette er den andre siden av forfølgelseshistorien, en side som gjør meg oppglødd, uttaler forskeren ifølge pressemeldingen.

