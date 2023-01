Da tros- og livssynsorganisasjonene i fjor skulle levere årsrapport til Statsforvalteren måtte de for første gang oppgi om de praktiserer begrensninger på medlemmers tilgang til verv eller aktiviteter på bakgrunn av forhold som normalt sett anses som diskriminerende.

I et brev til Barne- og familiedepartementet oppgir Norges Kristne Råd at flere av deres medlemmer «opplever spørsmålene som ledende og til en viss grad også villedende». På bakgrunn av klagen har Barne- og familiedepartementet nå bedt Statsforvalteren endre sin veileder til årsrapporten.

Vekker reaksjoner

Tros- og livssynssamfunn har i dag et unntak fra likestilling- og diskrimineringsloven dersom forskjellsbehandling av medlemmene har en teologisk begrunnelse. Fra 2022 må organisasjonene imidlertid oppgi om de benytter seg av dette unntaket til å forskjellsbehandle medlemmer på bakgrunn av for eksempel kjønn eller legning når de leverer årsrapport til Statsforvalteren.

Flere livssyn har reagert på den nye bestemmelsen, da de opplever å bli pressa til å «innrømme at de diskriminerer» selv om praksisen deres er innenfor loven. Også fra politisk hold har bestemmelsen vekka reaksjoner:

– Myndighetenes nye kontrollskjema til trossamfunnene er rimelig tonedøvt. Det skaper usikkerhet og bidrar til mistenkeliggjøring av trossamfunnene, sa KrFs leder Olaug Bollestad til avisa Dagen da endringa ble kjent i høst.

Får medhold

I veiledningsskjemaet Statsforvalteren gir organisasjonene har det til nå stått at det må oppgis dersom «særskilte grupper ikke får delta på visse aktiviteter eller innta verv eller lignende, for eksempel at et ledertreningsprogram ikke er åpent for personer som er homofilt samboende».

Det er særlig det nevnte eksempelet Norges kristne råd reagerer på. I sin klage til Barne- og familiedepartementet, som har ansvar for tros- og livssynsfeltet, skriver rådet at «det er en kjent sak at flere trossamfunn ikke vil gi homofilt samboende tilgang til lederverv. Disse trossamfunnene vil i alminnelighet også reservere seg mot å gi slike verv til heterofilt samboende».

I klagen påpekes det at trossamfunn på bakgrunn av veilederen kan komme til å svare «ja» på dette spørsmålet, selv om forskjellsbehandling på bakgrunn av samlivsform i seg selv ikke omfattes av likestilling- og diskrimineringsloven. Rådet skriver at veilederen derfor oppleves som «både upresis og til dels villedende».

Dette argumentet har paraplyorganisasjonen nå fått gehør for. I forrige uke sendte derfor departementet et brev til Statsforvalterens fellestjenester, som blir bedt om å «snarest mulig» endre veiledningsskjemaet.

Bes om å revurdere

I den nye hjelpeteksten departementet har utarbeida står det at det «for ordens skyld» gjøres oppmerksom på at samlivsform i seg selv ikke er et diskrimineringsgrunnlag:

«Dersom dere verken aksepterer homofilt eller heterofilt samboerskap, skal dere dermed svare ‘nei’ på spørsmålet. Men dersom begrensningen har sammenheng med seksuell orientering (legning og/eller praksis), slik at for eksempel heterofilt samboende får tilgang til aktiviteter, verv eller stillinger, mens homofilt samboende ikke får det, skal dere svare ‘ja’ på spørsmålet».

Videre presiseres det at å svare «ja» ikke er en innrømmelse av ulovlig diskriminering. Like fullt ber den nye veilederen organisasjonene om å revurdere praksisen:

«Alle samfunn som forskjellsbehandler for eksempel menn og kvinner eller homofile og heterofile når det gjelder tilgang til verv, stillinger eller aktiviteter, bør tenke gjennom om dette egentlig er nødvendig ut fra egen lære».

Ikke tatt med

I klagen fra Norges Kristne Råd bemerkes det imidlertid at spørsmålet ville stilt seg annerledes dersom «det dreide seg om forskjellsbehandling mellom personer som lever i likekjønnet eller ulikekjønnet ekteskap».

Dette innspillet har ikke departementet tatt med inn i den nye veilederen. Vårt Land har derfor spurt departementet om det nye skjemaet kan føre til at organisasjoner som skiller mellom heterofilt og homofilt ekteskap likevel kan komme til å oppgi «nei» på spørsmålet, ettersom hjelpeteksten kun omtaler samboerskap.

Barne- og likestillingsdepartementet har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Trossamfunns tilgang til å forskjellsbehandle

Likestilling- og diskrimineringsloven slår fast at det er ulovlig å diskriminere mennesker på bakgrunn av «kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene».

Tro- og livssynssamfunn er imidlertid unntatt denne loven, dersom forskjellsbehandlingen har en teologisk begrunnelse. Denne rettigheten er sikret av menneskerettighetenes bestemmelser om religionsfrihet.

Fra 2022 må tros- og livssynssamfunn som benytter seg av denne muligheten oppgi dette i årsrapporten de sender til Statsforvalteren i forbindelse med søknad om statsstøtte.

