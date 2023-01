Ønsket velkommen inn i Pinsebevegelsen med trampeklapp

De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) har vært et eget trossamfunn siden 1800-tallet. DFEF har flest menigheter på Sørøst- og Vestlandet. Nå har to tredjedeler av menighetene i DFEF meldt overgang til Pinsebevegelsen.

Under Led23, Pinsebevegelsens store lederkonferanse, ble menighetene presentert. Det var avisen Dagen som omtalte saken først.

– Det var en massiv opplevelse å se representanter fra DFEF på scenen og oppleve den sterke responsen vi fikk fra salen, sier Arve Bækkelund.

Han er leder i Misjons- og hjemmelederutvalget i DFEF og har vært sentral figur i overgangsprosessen. Bækkelund peker på at den offisielle velkomsten egentlig utgjorde en formalisering.

– Mange menigheter har praktisert et medlemskap i Pinsebevegelsen allerede. Vi opplevde en stor positivitet i etterkant av presentasjonen og folk uttrykte sin store glede.

---

De Frie Evangeliske Forsamlinger

Ble tidligere kalt «De frie venner»

Bestod tidligere av 65 frie og selvstendige menigheter med mellom 3000 og 4000 medlemmer.

Sommeren 2019 vedtok DFEFs landsmøte et tettere samarbeid med Pinsebevegelsen.

Sommeren 2021 fattet landsmøtet et vedtak som rådet hver enkelt menighet til å tilslutte seg Pinsebevegelsen.

---

– Dette er ikke politikk, dette er fellesskap

Bækkelund påpeker at de som har jobbet med denne prosessen i mange år har opplevd den samme mottakelsen fra Lederrådet i Pinsebevegelsen.

For tre år siden gjorde landsmøtet til DFEF et vedtak om å inngå et tre års prøvesamarbeid med Pinsebevegelsen i Norge. Begrunnelsen var at de to bevegelsene sto nært hverandre teologisk.

– Dette var ikke å sette et punktum. Vi setter bare utropstegn. Det er to bevegelser som har gått side om side, som nå velger å gå sammen, sier Bækkelund.

Han påpeker at man med denne velkomsten ikke har klippet av menighetenes historie, identitet eller hjerte til DFEF.

– Dette er ikke politikk. Dette er fellesskap.

ØNSKET VELKOMMEN: Arve Bækkelund er leder for Misjons- og hjemmeutvalget i De Frie Evangeliske Forsamlinger. (Morten Marius Larsen)

To tredjedeler

I sommer stemte landsmøtet til DFEF ja til sammenslåing. Landsmøtet la opp til at hver enkelt menighet i DFEF skulle tilslutte seg Pinsebevegelsen. Omtrent to tredjedeler av menighetene har valgt å gå inn i Pinsebevegelsen.

– De menighetene som har gått over fortsetter som selvstendige i Pinsebevegelesen, sier Bækkelund.

Det er ikke alle menighetene som har ønsket å gå inn i Pinsebevegelsen. 22 menigheter, som gikk sammen under navnet «Arendalsgruppen» sa nei til fusjon. Disse fortsetter som selvstendige menigheter under DFEF paraplyen.

