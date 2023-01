Konfirmantleder skal ha forsøkt å forgripe seg på konfirmant

Våren 2021 skal en konfirmantleder i Rogaland ha utnyttet sin stilling ved å forsøke å ha seksuell omgang med en konfirmant, skriver Aftenposten.

Ifølge statsadvokaten hadde den tiltalte over tid etablert et tillitsforhold til konfirmanten. Den tiltalte skal ha overtalt konfirmanten til å møte ham i kirken i hensikt å utføre ulike former for seksuell aktivitet.

Saken mot den tiltalte skal opp i Sør-Rogaland tingrett i mars, melder NRK.

Ifølge NRK skal konfirmanten gjentatte ganger sagt nei til den tiltalte, men til slutt endt med å la lederen ta på vedkommende på rumpa med klær. Den tiltalte lyktes ikke i å ha seksuell omgang med konfirmanten. Lederen er også tiltalt for å ha sendt seksuelt krenkende meldinger til sammen konfirmant, samt en til.

– I beste fall underlig

Den berørte guttens bistandsadvokat, Anne Kroken, er lettet over at saken nå skal få en avgjørelse. Ifølge henne har ikke den aktuelle menigheten foretatt seg noe overfor den fornærmede. Ei heller skal menigheten ha tatt kontakt med gutten eller hans familie.

– Dette fremstår etter mitt syn i beste fall som underlig, sier Kroken til NRK.

Lederen av den kirkelige fellesrådet i den aktuelle kommunen sier at konfirmantlederen ble tatt ut av all frivillig tjeneste, da de ble kontaktet av politiet om saken. Vedkommende kommenterer ikke om menigheten har tatt kontakt med konfirmanten i etterkant av hendelsene.

Knut Lerum, den tiltaltes forsvarer, sier til NRK at klienten erkjenner delvis straffskyld.

Konfirmantlederen er tiltalt for paragrafene 295, 302 og 305 i straffeloven. Han risikerer inntil seks års fengsel.