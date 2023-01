Arkitekt foreslår silo som sekulært seremonirom

Støle foreslår Vippetangen kornsilo i Oslo som nytt sekulært seremonirom, i et debattinnlegg i Arkitektnytt.

Oslo mangler livssynsnøytrale seremonihus der ikke-troende kan vigsles, feire navnedag for barn, konfirmeres og ha seremoni for begravelser, skriver Støle, som er arkitekt i Henning Larsen. Hun synes det er merkelig at mange ikke-troende bruker kirker til disse seremoniene.

«Hvorfor velger så mange å sette eget livssyn til side når det kommer til markering av livets viktigste begivenheter? Hvorfor velger man å love troskap og kjærlighet i vitne av en gud man ikke tror på? Hvorfor lover man å oppdra et barn basert på en religion man ikke selv tror på?» skriver hun.

ARKITEKT: Caroline Cams Støle etterspør flere sekulære seremonirom. (Henning Larsen)

Hvordan skal så et slikt seremonirom se ut, spør arkitekten seg i innlegget? Felles for mange sakrale bygg er nettopp bruken av arkitektoniske virkemidler som lysinnslipp, monumental takhøyde og harde overflater, skriver Støle.

«Det er arkitektur som påvirker oss og gjør at vi senker både tempo og stemmeleiet uten at det trengs noen form for informasjonsskilt. Dette er bygninger som rommer en skjør stillhet som kan bli brutt av den minste forstyrrelse,» skriver hun.

Det er diskutert om Vippetangen kornsilo på Oslos havnefront skal rives, bevares eller transformeres, og arkitekt Støle foreslår å transformere den om til et seremonirom.

«Min drøm er at kornsiloen skal bli et sted hvor vi samles til seremoni, og et sted for å samles i stillhet. Det skal være et sted som ikke diskriminerer, som inviterer inn mennesker på tvers av alder, legning, etnisitet, status, religion og livssyn,» avslutter Støle.