Åpen folkekirke vurderer åremål for biskoper

Åpen folkekirke, lista som fikk flertall av stemmene ved de to foregående kirkevalgene, lanserte nylig programmet sitt før kirkevalget til høsten. Programmet skal vedtas på landsmøtet 11–12. mars.

I programmet forslår de å fjerne kravene til ansettelser i kirka. Blant annet ønsker de at kirkene skal lyse ut alle stillinger med en mangfoldserklæring og at kirka skal slutte å benytte seg av unntaket i likestillingsloven for å utestenge kvalifiserte søkere med LHBT+ identitet.

– Alle skal føle seg velkommen, bli sett og bekreftet. Kirken har ikke A- og B-medlemmer, og dåpen er eneste medlemskriterium, sier Gard Sandaker-Nielsen, som er leder av programkomiteen i en pressemelding. Han fortsetter:

– I kirken skal hele livet leves og alle skal få rom og hjelp til å finne seg selv og være seg selv. Kirken skal være tydelig og til stede i lokalmiljøet og et naturlig sted å komme til.

Nå vil Åpen folkekirke at kirka tar et oppgjør med den negative behandlingen av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Vil fortsette direkte valg

Åpen folkekirke skriver i programmet sitt at de jobber for å beholde praksisen med direktevalg til menighetsråd og bispedømmeråd.

De skriver også at de ønsker at kirka skal utpeke biskoper gjennom et bredt anlagt valg. I tillegg ønsker de å vurdere å innføre åremål for biskopene, som nå jobber til de selv gir seg eller går av med pensjon.

Åpen folkekirke vil:

styrke rammene for folkevalgt ledelse og gir bedre folkevalgtopplæring.

utpeke biskoper gjennom et bredt anlagt valg og vurderer å innføre åremål.

ta et oppgjør med den negative behandlingen av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner+ (LHBT+).

anerkjenne mangfoldet og fortsette å vie likekjønnede par.

anerkjenne viktigheten av og prioritere åpne kirkebygg over hele landet

gjøre det lett å være frivillig. Frivillige og frivillig lederskap er helt nødvendig for Den norske kirke. På frivillighetens egne premisser.

satse på diakoni og utvide samarbeidet med det offentlige og frivilligheten for å forebygge utenforskap og skape større fellesskap.

åpne kirkerommet slik at flere kan ta det i bruk.

føre eget klimaregnskap og fremme et grønt arbeidsliv.

etablere et klimafond og kompetansesenter for effektiv energibruk i menighetene.

ta ansvar for at kirkens rike kulturhistorie skal være levende og tilgjengelig i hele landet.

skape trygge, åpne møteplasser for barn og unge.

finne nye veier og nytt språk for å snakke om liv, tro og tvil i konfirmasjonstiden

gjøre bibelfortellinger og kristen tro aktuell og tilgjengelig for unge i en ny tid.

ha et godt arbeidsmiljø og gir ansatte mulighet for profesjonell vekst og faglig utvikling gjennom etterutdanning. Så langt det er mulig tilbys heltidsstillinger.

Dette er deler av det nye forslaget til program. Les hele programmet her.

