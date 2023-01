Nå kan man ta hele prestestudiet i Bergen

– Det er en rekrutteringskrise i prestetjenesten, sier William Skolt Groså, høgskolelektor ved NLA Høgskolen i Bergen.

Skolens svar på dette, er å gjøre det mulig å kunne ta hele studiet i byen. Halvannet år etter at NLA i Bergen opprettet profesjonsutdanning i teologi – gjerne omtalt som prestestudiet – vil de nå altså tilby fullt praktikum.

– Vi tror det finnes mange som har en master i teologi eller som har vurdert presteutdanning tidligere, men som ikke har hatt tid, mulighet eller forutsetning, sier Groså.

Han – som inntil august i fjor var kapellan i Birkeland menighet – er leder for avsluttende praktikum ved bergenshøgskolen. Han håper dette kan bidra til å lette til på det han altså beskriver som en rekrutteringskrise.

– Vi tror også at å tilby dette avsluttende praktisk-teologiske emnet på høyere nivå, vil kunne få positive ringvirkninger på teologistudenter på våre andre studier. Vi håper på en trickle down-effekt, altså at det drypper ned på de andre studentene. Studenter tidligere i løpet vil se studenter som er sprekklare til å gå ut i tjeneste, og forhåpentligvis bli inspirert.

– Du roper varsko om rekrutteringen av nye prester, men sluttet selv som prest i fjor sommer?

– Det var min kjære biskop Halvor Nordhaug som da tok kontakt og anmodet meg til å søke på stillingen ved NLA. Han er kjent for å ikke like når prester slutter, så da han kom til meg og anbefalte det, skjønte jeg at han mente alvor. Det å forlate prestestillingen var vemodig, men det at biskopen utfordret meg, ga meg frimodighet til å gå inn i et annet stadium.

«Meant to be»

Inntil nå har man kunnet ta både bachelor- og mastergrad i teologi, samt det ene av to semestre med praktikum, ved NLA i Bergen. Det siste, avgjørende semesteret, har studentene måttet reise til Oslo eller Stavanger for å fullføre.

– Jeg tror det betyr mye, for meg personlig betyr det i hvert fall mye. Som student i en by, danner man røtter og får et miljø. Det er noe med det å bevare det gjennom hele prosessen. Det å flytte på seg, krever en viss frihet, sier NLA-student Solveig Sivertsen Træet.

Helt siden hun begynte på bachelorprogrammet i teologi på NLA i Bergen høsten 2014, og etter hvert ble tillitsvalgt i Avdelingsrådet for teologi, religion og filosofi, har hun ivret for at hele presteutdanning bør kunne tas i Bergen.

– Allerede da var det viktig for både meg og andre teologistudenter å få full teologisk profesjonsutdanning til NLA i Bergen. Det har vært en lang, men svært viktig prosess å få dette på plass, sier Træet, som er overbevist om at dette vil styrke rekrutteringen.

Ett semester gjenstår

Hun tok også en mastergrad i teologi ved NLA. Da hun høsten 2019 fullførte sitt ellevte semester på den kristne høgskolen, og med det bare var ett semester unna å kunne kalle seg prest, stoppet hun selv opp.

– Da tok jeg beslutningen om å vente. Jeg hadde hus, mann og hund i Bergen, og det var ikke bare-bare å flytte på seg.

Det var ikke det at et halvt semester i Oslo eller Stavanger stoppet alle hennes planer om å bli prest, men der og da var det ikke aktuelt. Og så gikk årene. I fjor sommer bestemte hun seg for at hun snart måtte fullføre studiet, og noen måneder senere fikk hun en e-post fra NLA med studienyhetene.

– Så dette er meant to be. Jeg ser frem til et lærerikt semester og en flott stiftspraksis på Landås kirke.