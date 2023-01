Privatøkonom: – Det blir en tøff vår

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Tirsdag kom konsumprisindeksen. Den viste en prisøkning på 5,9 prosent de siste tolv månedene. Nå ser prisveksten ut til å bremse opp, hvilket betyr at rentehevingen som var ventet i januar trolig blir utsatt til mars.

Det betyr ikke at det blir en lett vinter. I desember satte Norges Bank opp styringsrenten. I februar kommer den på boliglånet.

Men der vi før har tålt prisstigningene, er mange av oss nå dårligere rustet, ifølge privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank.

Bekymret for boligbytterne

– Veldig mange har fortsatt å leve som før. De har brukt det de har hatt av buffer og tilgjengelige midler. Dermed har de utsatt det å ta grep eller endre på vaner for å stramme inn forbruket, forklarer Reite.

Januar, februar og mars er noen av våre tyngste måneder med tanke på utgifter, mener han. Så selv om prisveksten nå faller litt, er han redd denne våren blir hard for mange.

TØFT FOR MANGE: Selv om prisveksten bremser kan det bli tøft for mange fremover. Mange har vært skjermet fra prisveksten med sparepenger. Nå har mange brukt dem opp, forteller privatøkonom i BN Bank, Endre Jo Reite. (Geir Mogen)

Han er særlig bekymret for de som har kjøpt ny bolig, har høy gjeld, og har ventet med å selge i håp om at boligprisene skal stige igjen.

På landsbasis falt boligprisene 6,5 prosent gjennom september, oktober og november i fjor, ifølge NRK. Det er det største fallet siden finanskrisen i 2009, skriver kanalen.

Leieprisene opp

Med prisvekst kommer oppjustering av husleien. Ifølge SSBs husleiekalkulator har en månedlig husleie på 20.000 kroner blitt omtrent 1200 kroner dyrere siden desember i 2021.

Husleien reguleres basert på konsumprisindeksen og ikke renta. Så selv om renta justeres ned til høsten slik bankene har antydet, vil ikke det bety at husleien reguleres ned.

Reite er redd det blir tøft for mange på leiemarkedet.

– Hvis man har behov for en stor bolig er det gjerne fordi man har flere barn som skal forsørges. En husleieøkning vil treffe disse hardt, sier Reite.

Han ser bare én positiv ting med at inflasjonen faller.

– Utsikten til mange flere økninger er redusert. Men denne våren blir tung for mange uavhengig av om det blir rentekutt i løpet av høsten.

– Ser du litt lys i enden av tunnelen?

– For de som eier og har lån, ja. Men for leierne er det lite sannsynlig at huseierne vil gi noe av fremtidig rentekutt, avslutter Reite.

Tar ikke igjen prisveksten

Selv om vi kan forvente lavere strøm- og drivstoffpriser fremover, er SSB i tvil om matvareprisene vil gå ned til gamle nivåer.

– Skal man tro representantene fra dagligvarekjedene er det ikke stor sannsynlighet for at prisene på mat skal ned, forklarer Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB.

Han utelukker likevel ikke en prisjustering.

– Hvis energiprisene faller, vil det bli billigere å produsere og frakte mat. Da kan det være at matvareprisene går ned på lengre sikt, forklarer han.

Men vi må nok lære oss å leve med høyere utgifter i forhold til inntekt.

– Vi så at reallønnen gikk ned i 2022, og det ser ikke ut til at den skal ta igjen prisveksten i 2023 heller, sier Kristiansen.