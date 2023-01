– Siden det hindunasjonalistiske partiet BJP kom til makten i 2014, har angrepene mot muslimer og kristne økt. Stadig nye delstater har dessuten innført lover som skal kriminalisere det de kaller tvangskonvertering, sier Johannes Morken til Vårt Land.

Han er redaktør i den kristne menneskerettsorganisasjonen Stefanusalliansen. I 11 av 28 indiske delstater er det i dag langt på vei ulovlig å konvertere til andre religioner enn hinduismen. Morken og flere med ham frykter at dette skal bli et landsomfattende vedtak. Den mulige loven gjør det straffbart å konvertere mennesker på såkalt urimelig vis, blant annet gjennom overtalelse eller i forbindelse med ekteskap.

Disse lovendringene har skjedd all den tid Indias grunnlov garanterer religionsfrihet. I november i fjor uttalte Høyesterett i India at tvangskonvertering er et farlig og økende problem i landet. Dagen omtalte saken først.

Morken mener denne frykten for at hinduer ved tvang eller lureri konverteres til islam eller kristendom, er fullstendig grunnløs. Det han beskriver som «påstått tvangskonvertering» blir brukt som et maktmiddel mot religiøse minoriteter, mener han.

– Det er en større vilje til å spille på en frykt for at hinduer kan havne i mindretall. Men at hinduer risikerer å komme i mindretall er tatt ut av løse lufta. Det bekymrer oss veldig at India går i denne retningen – vekk fra å være et demokrati med sin nå grunnlovsfestede trosfrihet.

– Tror du en slik lov vil gå gjennom?

– Det er grunn til å frykte det. Det er i hvert fall åpenbart at det er et veldig press for det. Når Høyesterett kommer med en slik uttalelse, legges et ekstra press. Men det finnes kritiske stemmer i India som mener det ikke finnes dokumentasjon på denne påståtte tvangen. Det er mange anklager, men det finnes knapt dommer.

Anonyme forskere

På sensommeren i fjor, utfordret KrF-nestleder Dag Inge Ulstein Norge og utenriksminister Anniken Huitfeldt til å «konfrontere India i FN».

I India lever 200 millioner muslimer og 70 millioner kristne. I 2021 bestilte den internasjonale misjonsorganisasjonen Åpne Dører en rapport fra forskere ved London School of Economics om situasjonen til muslimer og kristne i India.

– Forskerne var sjokkert over hva de så, og valgte å være anonyme av frykt for represalier. Noe som er ganske uvanlig i akademiske miljøer, sier Ole Petter Erlandsen, faglig leder i Åpne Dører Norge, til Vårt Land.

– Åpner for direkte angrep

Feltarbeidet dokumenterer en rekke eksempler på ekskludering, trakassering, diskriminering og vold, heter det i den tolv sider lange rapporten. Ifølge Erlandsen starter det gjerne med at det spres rykter i sosiale medier om tvangskonvertering av hinduer.

– Deretter tropper mobben opp og ødelegger, truer og banker opp de kristne. Politiet er passive eller aktive medløpere, og dersom noen anmelder, risikerer de selv å blir straffeforfulgt, ifølge Erlandsen.

Han påpeker at religionsutfoldelsen i India har vært skjerpet inn over flere år, og frykter at loven vil gå gjennom.

– Den vil kunne åpne opp for direkte angrep over hele India. I noen delstater opplever man allerede det i praksis, men det vil kunne skyve alle som ikke er hinduer ut til å bli annenrangs borgere.