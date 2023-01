Danske biskoper protesterer mot fjerning av helligdag

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Før jul fikk Danmark ny regjering med Mette Fredriksen i spissen. De besluttet blant annet å øke forsvarsbudsjettet. På bekostning av en kjær helligdag.

Nå ber danske biskoper kort sagt regjeringen om å holde seg unna Store bededag.

«Stort inngrep»

«Vi henstiller til at indre kirkelige anliggender, hvor bestemmelsen om helligdager hører til, ikke gjøres til gjenstand for avstemninger i Folketinget», lyder det i en uttalelse fra den danske kirkens ti biskoper. Det er Berlingske Tidende som omtaler uttalelsen.

Store bededag faller på fjerde fredag etter påske, tre uker før pinse, ifølge Folkekirken. En helligdag som opprinnelig handlet om å få folk til å møte opp edru i kirken for å be.

Når den nå går fra rød til hverdagsfarge i kalenderen, er det for første gang på 246 år at en dansk helligdag fjernes.

Ved Helligdagsreformen som var gjeldende fra 1771, ble antall helligdager i Norge og Danmark nemlig halvert. Da røk blant annet tredje påskedag, pinsedag og juledag. Siden da har helligdagene forblitt, ja, hellige.

De danske biskopene omtaler det som «et stort inngrep» i folkekirkens tradisjon når Store bededag blir strøket.

I Norge har det kommet en rekke forslag om å fjerne helligdager. Sist ute var Unge Venstre leder, Ane Breivik, som ønsket å fjerne Kristi himmelfartsdag. Hun tok samtidig til orde for å fjerne alle ti helligdager og heller la folk bestemme når de skal tas ut som fridager.

Det har ikke vært noe folkekrav eller politisk gjennomslag for å fjerne noen av de norske helligdagene.

[ Tar til orde for «helligdagspott» ]

Vil styrke forsvaret

Store bededag er nevnt i siste utgave av den danske alterbok. Biskopene mener det legger ytterligere til grunn at helligdagen ikke må røres ved.

«Vi håper naturligvis at bestemmelsen om folkekirken i Grunnloven fortsatt vil gjelde, at staten respekterer at folkekirkens helligdager forbindes med fridager», lyder uttalelsen.

Den danske regjeringen har besluttet at pengene som spares på å fjerne denne helligdagen skal brukes til å styrke forsvaret.

Men biskopene oppfordrer regjeringen til å heller bruke dagen til å vektlegge fred og forsoning.