Lokket med sesongkort på Tusenfryd - risikerer å måtte tilbakebetale 2,5 millioner

– Vi synes dette er veldig kjipt, sier Juventes daglige leder Sarah F.B. Jul-Rasmussen, til E24.

I perioden 2017 og 2019 ga avholdsorganisasjonen flere nye medlemmer sesongkort til Tusenfryd gjennom en sommerkampanje. I 2020 ga de bort gavekort til strømmetjenester. Det eneste medlemmene måtte gjøre var å betale medlemsavgiften på 50 kroner, skrev Vårt Land i april.

Fordelingsutvalget, som er underlagt Barne- og familiedepartementet, har siden den gang sett nærmere på vervemetodene:

«Juventes kampanjer kan ha vervet medlemmer som ikke nødvendigvis ville blitt medlem ellers», skriver Fordelingsutvalget i sin kontrollrapport.

Dermed må ungdomsorganisasjonen tilbakebetale deler av den statlige støtten de fikk mellom 2019 og 2022, varsler de. Det innebærer drøye 2,58 millioner kroner, melder E24.

Har klaget

Ungdomsorganisasjonen har på sin side klaget på vedtaket, og er bekymret for ringvirkningene vedtaket vil ha for ungdomsorganisasjoner og frivilligheten generelt.

– Forskriftene for støtteordningene er ikke veldig tydelig, og dette vedtaket skaper stor usikkerhet og kan gi store økonomiske konsekvenser, sier Jul-Rasmussen til nettavisen.

Hun forteller at organisasjonen har opplyst om kampanjene i årsmeldingene som sendes til Fordelingsutvalget årlig, uten at de har fått tilbakemelding på det.

[ Avholdsorganisasjon ga nye medlemmer gratis sesongkort til fornøyelsespark ]

Fikk kritikk fra direktorat

Praksisen ble varslet om til Helsedirektoratet i desember 2021.

Det er vanlig at organisasjoner bruker gaver eller vervepremier i medlemsorganisasjoner. Det kommer ikke klart fram i regelverket til Helsedirektoratet hva som må til for at verving skal være ulovlig. I vurderingen av varselet mot Juvente skrev direktoratet imidlertid at det blir problematisk når vervepremier har svært høy prismessig verdi, omtalte Vårt Land i april.

Fra 2017 til 2019 var premien for nye medlemmer et sesongkort til Tusenfryd, som vanligvis koster 600 kroner.

Helsedirektoratet konkluderte med at Juventes vervemetode ikke var i tråd med regelverket.

I 2020 kunne nye medlemmer som betalte kontingent for 2020 og 2021 velge mellom ett års abonnement til Netflix, Playstation+ eller Crunchyroll.

I dag koster disse abonnementene henholdsvis 1.068 kroner, 580 kroner og 1.000 kroner. Dette kunne nye Juvente-medlemmer få for 100 kroner, skrev Vårt Land.

---

Juvente

Juvente er en avholdsorganisasjon for ungdom i alderen 12 til 26 år.

De jobber med rusforebygging og ruspolitikk.

Juvente er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.

Kilde: Juvente

---