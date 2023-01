Statsforvalteren vil finne ut om det er lovlig med skoleandakt

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

En ungdomskolerektor har spurt Statsforvalteren i Agder om det er lovlig å arrangere skolelag med andakt. Henvendelsen har Statsforvalteren sendt videre til Utdanningsdirektoratet. Det skriver avisen Dagen.

Statsforvalteren sier til Dagen at de har bedt om en prinsipiell avklaring og at de skal sikre seg svaret.

«Vi ber om at Utdanningsdirektoratet kommer med en vurdering og en avklaring av denne problemstillingen som vi kan bruke i vårt svar til kommunen,» står det i brevet fra Statsforvalteren.

Kan ikke ta stilling til skolelagsnekten

I fjor fikk det mye oppmerksomhet at elever på Sagatun skole i Balestrand ikke fikk lov til å holde sine kristne lagsmøter inne på skolen i storefri. Kommunedirektøren Tor-Einar Holvik Skinlo møtte kraftig motbør for nekten, og ba til slutt Statsforvalteren om å vurdere lovligheten til nekten.

Vårt Land har tidligere skrevet om Statsforvalteren svar: At de ikke vil røre den konkrete saken.

«Statsforvalteren kan veilede på generelt grunnlag, men vi kan ikke ta stilling til denne konkrete saken», skrev de i sitt svarbrev til kommunedirektøren i oktober.

I akkurat denne saken bestemte til slutt kommunens politikere at skolelaget skulle få holde andaktene innendørs. Til tross for at Statsforvalteren ikke ville uttale seg om lovligheten til skolenekten.

Nå ventes altså svaret om retningslinjer som fra Utdanningsdirektoratet.