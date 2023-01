Freddy Kalas om bruddet med Brunstad Christian Church: – Sterk påkjenning

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Det å bryte ut fra noe man har vært så trygg og hatt det så bra i, det var en sterk påkjenning. Det er først i voksen alder jeg har skjønt hvor mye dette har preget meg, forteller Fredrik Auke i denne ukas utgave av Hver gang vi møtes.

I programmet deler Auke, bedre kjent under artistnavnet Freddy Kalas, om oppveksten i Brunstad Christian Church på oppfordring fra de andre deltakerne. Han forteller om hvordan det var å vokse opp sammen med mor, far og syv brødre på Slemmestad, og hvor mye trossamfunnet som tidligere ble kalt Smiths venner betød for dem. Familien var sammensveiset og nære i alder, og hadde det godt i trossamfunnet, ifølge Auke.

– Grunnen til at jeg har så mange søsken er Smiths venner. Barn var en gave fra Gud, sier Auke.

Han og familien forlot Brunstad Christian Church da han var 11, fordi foreldrene gikk fra hverandre.

– Det var veldig tabu å skille seg i et sånt trossamfunn. Følgene ble at vi måtte bryte ut, forklarer artisten.

Det kan være jeg har allsang-kraften derfra — Fredrik Auke om Brunstad Christian Church

Påvirket musikken hans

Auke jobbet lenge med å lage musikk for norske russebusser, men hadde sitt store gjennombrudd da låten «Pinne for landet» erobret norske hitlister. Senere har han hatt suksess med MGP-bidraget «Feel da rush», og en landeplage med singelen «Jovial» som toppet VG-lista i 2016.

Allsangfaktoren er felles for den meste av musikken han lager, noe han tror kan stamme fra oppveksten i trossamfunnet.

– Der kan det være 4.000 mennesker som synger samtidig. Det kan være jeg har allsang-kraften derfra, sier Auke.

Han forteller at trossamfunnet startet hans musikalske reise, og at han husker det som et trygt og fint miljø, som han bare har gode minner fra.

– Det er kanskje litt sånn lovsangs-preg over låtene dine, kommenterer Bjørn Eidsvåg, som også deltar i denne sesongen av programmet.

Auke er enig, og forteller at publikum ofte ender opp med hendene svaiende i været når han fremfører «Jovial» foran store folkemengder.

– Da hender det jeg sier sånn «Glory halleluja!», alle synes det er lættis og dritgøy, ler Auke.

[ Bjørn Eidsvåg hyllar bedehusmusikken ]

---

Hver gang vi møtes

I «Hver gang vi møtes» møtes artister på Kjerringøy i Nordland for å dele opplevelser, drikke, spise og tolke hverandres låtmateriale.

TV-serien er blant TV2s største publikumsfavoritter, og har fått både seere og artister til å ta til tårene i 13 sesonger.

I årets utgave deltar Bjørn Eidsvåg, Karoline Krüger, Ingebjørg Bratland, Freddy Kalas, Kristian Kristensen, Isah og Emma Steinbakken.

Bjørn Eidsvåg stod i sentrum av årets første program, som ble sett av 542.000 mennesker i premierehelgen.

Kilder: TV2, Kampanje

---

Slet med depresjon i flere år

De andre deltakerne oppfordrer ham flere ganger til å fortelle om tiden i BCC, men Auke sier han ikke har noe behov for å svare på de mange spørsmålene det måtte finnes rundt trossamfunnet.

– Jeg vet ikke, jeg var så ung. Det er et samfunn som er veldig annerledes enn samfunnet utenfor, og det var tungt å bryte ut. Jeg hadde mange venner, en fast tro og et fast mål som bare forsvant, forteller artisten.

Han forteller også om hvordan han slet med depresjon og panikkangst fra han var 17 til han var 22.

– Det var som en kraftig sorg som tynget meg, sier Auke.

Artisten sier han isolerte seg helt. Selv om han fikk plass hos psykolog, hørte han ikke noe fra dem på et halvt år.

– Jeg var ikke den som ringte å maste, så jeg ga opp. Følelsen av å gi opp var behagelig, forteller en åpenhjertig Auke. Han sier at kjæresten Jeanette var viktig for at han klarte å komme seg ut av isolasjonen.

Hver gang vi møtes 2022 GJENFORENT: Årets artister i Hver gang vi møtes. Fra venstre: Kristian Kristensen, Ingebjørg Bratland, Emma Steinbakken, Freddy Kalas, Karoline Krüger, Isah og Bjørn Eidsvåg. (Javad Parsa/NTB kultur)

Gråt for Eidsvågs tolkning av Jovial

I denne ukens episode, var det en av sang-tolkningene som fikk både Auke og de andre artistene til å ta til tårene. Det var Bjørn Eidsvåg som fremførte sangen «Jovial», akkompagnert av strykere.

– Det er litt summen av det jeg synes han joviale sier. Han vil så desperat være jovial, for det er best å være glad. Det kan han si fordi han har smakt på det vonde, og han har smakt på det triste, sier Eidsvåg til en rørt Auke etter fremføringen.

Endret lørdag 7. januar, kl. 15.01: I en tidligere versjon av denne artikkelen omtalte vi trossamfunnet Brunstad Christian Church som ‘Smiths venner’. Dette er rettet.

---

Fredrik Auke

Artist, kjent under artistnavnet Freddy Kalas. Født i 1990, og oppvokst på Slemmestad i Viken.

Vokste opp i Smiths venner, som den mellomste av 7 søsken.

Broren, Simen Auke, går under artistnavnet DJ Broiler. Begge er ansvarlige for landeplager som har toppet hitlistene i Norge og Sverige.

Ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen årets låt for «Jovial», men vant ikke.

Har over 450 millioner avspillinger på digitale strømmeplattformer

Deltar i sesong 13 av TV2-programmet Hver gang vi møtes, som blir sendt lørdag kveld på TV2 direkte og allerede er tilgjengelig på TV2 play.

Kilder: TV2, Wikipedia, VG

---