Støttekutt til kristent kulturhus – må si opp ansatte

– Det er en kjip julegave til de som er ansatt, sier Erlend Andreas Sørbø, styreleder i Sub Church i Oslo.

Den tverrkirkelige menigheten har siden 2002 drevet kulturhuset Sub Scene / Sub Café, et rusfritt tilbud for ungdom i hovedstaden. Her arrangerer de blant annet 25-30 konsertkvelder i året. De driver også en kafé som er et fast tilholdssted for miljøet rundt Sub og flere av de alternative ungdomsmiljøene i Oslo sentrum.

Fordi tilbudet er idealistisk er de avhengig av støtte fra både kommune og stat. Hvert år har de derfor søkt og fått innvilget støtte fra velferdsetaten og kulturetaten i Oslo, samt Kulturrådet. Dermed går driften rundt, ifølge styrelederen.

Etter at Oslobudsjettet for 2023 ble vedtatt av bystyret tidligere denne måneden, fikk de et betydelig mindre beløp enn de hadde søkt om. Vanligvis har de søkt velferdsetaten om 1,25 millioner, en sum de etter budsjettforhandlingene fikk innvilget i 2020, ifølge Sørbø. Neste år får de kun 360.000 kroner.

Pengene skal blant annet dekke lønn til deres sosialfaglige stab som består av miljøarbeidere som er til stede for ungdommene som bruker huset deres. Med kutt i støtte må de nå ty til nedbemanning.

– Vi må kutte 1,6 årsverk av 3,6, så det er ganske dramatisk, sier Sørbø.

Beslutning ble tatt på et styremøte i Sub Church 21. desember.

---

Sub Church

Sub Church er en tverrkirkelig menighet i Oslo, dannet i 1997 av mennesker som ikke følte seg hjemme i den tradisjonelle kristenkulturen.

De hadde et ønske om å skape noe nytt og annerledes, samt utforske måter å uttrykke seg på som ikke var vanlige i andre kristne kirker, og ellers i mainstreamkulturen.

Medlemmene i Sub Church står sammen om den daglige driften av kulturhuset Sub Scene / Sub Café, lokalisert sentralt i Oslo mellom Stortinget og Aker Brygge.

Ca. 150 frivillige, rekruttert fra organisasjonen og miljøet rundt Sub Scene, bidrar hvert år til kulturhusets drift.

Kilde: Sub Church

---

– Tøffe møter over nyttår

Det er primært arbeidet som er knyttet til kafeen som berøres av kuttet.

– I kafeen møtes litt alternativ ungdom, som ikke har så mange andre plasser å være. Dem vil vi gjerne være til stede for, og har derfor flere miljøarbeidere i små stillingsprosenter for dem. De sørger blant annet for voksen tilstedeværelse i kafeen. Av de 90 prosentene vi har kuttet til nå er 70 prosent miljøarbeiderstillinger og 20 prosent kulturarbeid, sier styrelederen, som opplyser at de nylig har sendt oppsigelsesvarsel til to av de ansatte.

Men de er ikke i mål ennå, opplyser han.

– Vi har mange kutt igjen som vi ikke har klart å isolere. Vi må også ha noen tøffe møter over nyttår, så det er litt krisestemning her om dagen.

[ Fenomenet Sub ]

Gradvis nedgang

Siden 2020 har Velferdsetatens innstilling til Oslobudsjettet vært å tildele Sub Church 360.000 kroner i året, men etter budsjettforhandlingene har politikerne bidratt til at det vedtatte tilskuddet har blitt større. 2020 var året de fikk mest. Da ble Sub Church tildelt de 1,25 millioner kronene de søkte om. Siden har beløpet gått gradvis nedover. I 2021 endte de opp med 860.000 kroner, i år 460.000 kroner – og neste år får de altså 360.000 kroner i tilskudd.

– Burde dere ikke tatt høyde for at tilskuddet kunne bli mindre neste år?

– Vi forventet ikke å bli tildelt 1,25 millioner kroner, men trodde at tilskuddet skulle bli høyere enn i år. De to siste årene har det vært unntakstilstand med korona. Kafeen og scenen har derfor vært stengt. Det kan nok forklare at tilskuddet har gått gradvis ned de siste to årene. Men nå som pandemien er over hadde vi håpet å få opp mot 900.000 kroner, sier Sørbø.

Sørbø forteller at det alltid er knyttet en viss spenning til om de får tilstrekkelige midler til neste års drift, siden de må søke fra år til år. Til tross for en gradvis nedgang i støtte fra Velferdsetaten har de likevel klart å beholde staben, men da med redusert drift og bruk av oppsparte midler.

– I de tolv årene jeg har sittet i styret er det første gang vi må kutte i stillinger, sier Sørbø, som understreker at de selvfølgelig er takknemlige for alt tilskudd de får.

[ Så-festivalen byr på bråk og bønn fra kristne subkulturer ]

Vil jobbe videre for å finne løsninger

I en e-post som styret i Sub Church sendte ut til sine medlemmer denne uken, skriver de at de vil «jobbe videre med å finne løsninger for situasjonen».

Ifølge styrelederen har Sub Church fått tildelt 180.000 kroner for konsertåret 2023 fra Kulturrådet. Det er det samme som de fikk for 2022, men den gang ble de også tildelt 75.000 kroner etter at Kulturrådet kom med en ekstra utlysning.

Kulturetaten i Oslo kommune har vedtatt 1,8 millioner kroner, noe som er en økning på tre prosent fra tildelingen for 2022, opplyser han.

– Dette er vi veldig takknemlige for, siden det hjelper oss i møte med den generelle prisøkningen, sier Sørbø.

[ Religiøse folketoner og mørk rock, som også fungerer som lovsang ]