The Send gjør comeback – vil samle tusenvis i tre norske byer

Et halvt år etter misjonsarrangementet The Send gikk av stabelen i Telenor Arena, lanserer initiativtaker Ungdom i Oppdrag en ny satsning.

Torsdag ble det kjent at The Send Local skal avholdes i tre byer i mai og juni 2023.

– Vi var veldig fornøyde med The Send i Telenor Arena, og opplevde at det var bra respons rundt omkring, sier Andreas Nordli, leder i Ungdom i Oppdrag, til Vårt Land.

Han forteller at de mottok mange henvendelser i etterkant med spørsmål om hva som kom til å skje videre med The Send.

– Vi hadde en tanke om at The Send skulle være en engangsting, så vi hadde ikke planlagt noe nytt. Men utover sommeren og høsten dukka det opp nye idéer og tanker om hvordan vi kunne skape noe og samle folk, uten at det krever så mye som Telenor Arena gjorde.

Skal drives lokalt

Resultatet vil materialisere seg neste sommer, når tre mindre The Send-arrangementer vil avholdes i Oslo, Kristiansand og Stavanger. De kommer til å minne om moderarrangementet, men vil vare i åtte timer i stedet for tolv, og i større grad drives av lokale krefter.

The Send pressekonferanse STOR SAL: Andreas Nordli, leder i Ungdom i Oppdrag avbildet i Telenor Arena dagen før The Send 25. juni 2022. (Tuva Skare)

Nordli opplyser til Vårt Land de håper på rundt 5.000 deltakere på de tre arrangementene til sammen. IMI-kirken, hvor Stavanger-arrangementet skal avholdes, har en sal som tar i overkant av 2.000 mennesker.

Halvor Lindal, pastor i IMI-kirken, og leder for arbeidsgruppa for The Send i Rogaland, forteller til Vårt Land at han gleder seg.

– Vi opplevde at det var fantastisk å få være med i Telenor Arena. Nå vil vi ta det enda lenger, ikke minst i Rogaland, som har en så rik tradisjon for misjon.

[ Impuls er festivalklare etter korona – samler 2.000 unge i Stavanger ]

Lindal tror vi er inne i ei tid hvor det er spesielt viktig for kristne å stå sammen, og ser fram til at flere lokale menigheter skal stå for arrangementet sammen. IMI-kirken arrangerer Impuls-festivalen hvert år, en ungdomsfestival som også pleier å ha flere tusen deltakere.

– Kommer The Send Local i Stavanger til å bli vesentlig annerledes enn Impuls?

– The Send blir en festdag for «alt av Guds folk i Rogaland», men med fokus på unge voksne i kommunikasjonen. Impuls er et rent ungdoms- og tenåringsarrangement, men vi håper vi kan bygge videre på det vi gjør på Impuls, sier Halvor Lindal.

IMI-KIRKEN: Halvor Lindal er leder for Impuls-festivalen. Nå skal han også lede arbeidsgruppa for The Send i Rogaland. (Caroline Teinum Gilje)

Skroter The Send-appen

Andreas Nordli forteller også at det skal annonseres på nyåret hvem som skal tale på arrangementene, men at de ikke ønsker at talernavnene skal trekke mest fokus i forkant.

– Hvorfor velger dere å arrangere The Send igjen nå, så kort tid etter forrige gang?

– Det handler om å holde på momentet. Hadde vi venta for eksempel enda et år, hadde vi kanskje mista det.

---

The Send

Ble arrangert på Telenor Arena 25. juni 2022.

Gjennom tolv timer med lovsang og taler ønsket The Send utfordre unge til misjon i Norge og i utlandet.

Det ble solgt 9.380 billetter til arrangementet.

I Norge er Ungdom i Oppdrag initiativtaker. De samarbeider med en rekke andre kristne organisasjoner.

Nå arrangeres The Send Local i Oslo (13. mai), Kristiansand (27. mai) og Stavanger (10. juni). Det er lokale partnere som står bak disse tre eventene.

---

– Er det noe spesielt dere tar lærdom av fra The Send i Telenor Arena?

– Det ene gjelder kapasitet og ressurser, og at det er ganske krevende å planlegge et så stort arrangement. En annen ting er at det viste seg at appen ikke fungerte optimalt da det ble veldig stort trøkk på den.

I appen kunne deltakerne velge å trykke «ja» til å engasjere seg for misjon på ulike områder. Nå kommer appen til å bli erstattet av en enklere, nettbasert løsning, opplyser Nordli.

Det handler om å holde på momentet. — Andreas Nordli, UIO-leder

Utløste debatt i Kristen-Norge

The Send ble arrangert for første gang i Florida i 2019, med 58.000 deltakere. Året etter samlet de 150.000 personer i Brasil. Etter det ble kjent at megaarrangementet skulle avholdes i Norge, ble det gjenstand for debatt i et bredt spekter av Kristen-Norge.

Flere stemmer, blant andre prest Aud Irene Svartvasmo, ga uttrykk for skepsis rundt oppfordringa om «å gå all in for Jesus», som ble markedsført som arrangementets slagord.

Andre var kritiske til valget om å invitere den omdiskuterte forkynneren Todd White til konferansen. White ble seinere fjerna fra talerlista.

[ The Sends kritikere fryktet usunn karismatikk. Hva ble resultatet? ]