Julaften la Oslo-moskeen Islamic Cultural Centre (ICC) ut en hilsen på Facebook i forbindelse med den kristne høytiden: «Med dette ønsker ICC våre venner, samarbeidspartnere og alle som feirer jul, en riktig God Jul og et Godt Nytt år!»

Også fra paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN) kom det et innlegg hvor de takker for godt samarbeid i året som har gått: «Til våre kristne venner ønsker vi en god jul og til våre jødiske venner en fin hanukkah feiring», skriver organisasjonen.

De to julehilsenene utløste en serie Facebook-innlegg med harde anklager mot ICC, MDN og sistnevntes talsperson, Arshad Jamil. Avsenderen er en norsk konvertitt som kaller seg Yousuf Dawah og fremstår som frontfigur i en ny organisasjon – Norsk Dawah.

Regjeringa i møte om tiltak mot islamfiendskap. ANKLAGES: Arshad Jamil, styremedlem i ICC-moskeen og talsperson for Muslimsk Dialognettverk, anklages for blasfemi av konvertitten Yousuf Dawah. (Berit Roald/NTB)

«Største synden i islam»

Dawahs utfall mot Jamil og Muslimsk Dialognettverk begynte på julaften med et innlegg hvor han sier seg enig i en kommentar fra Sian-leder Lars Thorsen om at islam og vestlig sivilisasjon er uforenlig.

De neste dagene poster Dawah ytterligere sju innlegg hvor han tar til orde for at Arshad Jamil kastes som styremedlem i ICC, og beskylder ham for korrupsjon, blasfemi og islamofobi. Han ber også følgerne sine ta avstand fra Muslimsk Dialognettverk.

Vårt Land har vært i kontakt med Yousuf Dawah, som ikke ønsker å la seg intervjue til saken.

Jamil viser på sin side til et Facebook-innlegg lagt ut onsdag, hvor han karakteriserer Dawahs anklager som en «svertekampanje». Samtidig skriver han at det ikke er ålreit å bli anklaget for blasfemi og shirk, som han omtaler som den største synden i islam: «Folk blir drept av slikt i andre deler av verden».

Også ICC har lagt ut et innlegg hvor de stiller seg bak Jamil, som er styremedlem i moskeen.

– Samme tradisjon som Islam Net

– Det er veldig problematisk å ha et så sterkt personfokus med grove skjellsord og falske påstander, sier daglig leder Linda Noor i Minotenk om innleggene fra Yousuf Dawah de siste dagene.

KRITISK: Linda Noor tror at Norsk Dawah kan ha overtatt noe av rommet for de ytterliggående som Islam Net hadde før. (Guro Asdøl Midtmageli)

Hun tror det handler om at Norsk Dawah ønsker å utfordre MDN som en av to paraplyorganisasjoner, for å posisjonere seg i det muslimske miljøet.

Noor forklarer at Norsk Dawah skiller seg ut i Norge ved å være polemisk og dyrke forskjeller mellom muslimer og ikke-muslimer.

– De etablerte trossamfunnene er mer opptatt av brobygging og har en sterk dialogkultur, samtidig som man bevarer sin islamske egenart, sier hun.

Både videoene på YouTube og TikTok og praksisen med å stille seg opp på stand for å konvertere folk på gata til islam, er typisk for moderne salafist-retninger som er ganske store i Europa, forklarer Noor.

– Det er litt den samme tradisjonen som Islam Net bygde seg opp i, sier hun.

[ Ny undersøking: To av tre muslimar i Noreg markerer jul ]

Islam Net har imidlertid moderert seg de siste årene, påpeker hun, og nå ser Norsk Dawah ut til å fylle rommet for de mer ytterliggående.

– Det dukker opp sånne grupper med jevne mellomrom, så det blir interessant å se om de klarer å vokse seg store eller om det er et forbigående fenomen, sier Noor.

---

Norsk Dawah

Organisasjonen Norsk Dawah ble stiftet for litt over et år siden. «Dawah» betyr å kalle folk til islam.

Organisasjonen har hatt stands i Oslo, Stavanger og Kristiansand hvor de forsøker å få flest mulig til å konvertere ved å avsi den islamske trosbekjennelsen på stedet.

Frontfigur Yousuf Dawah har over 25.000 følgere på TikTok og oppunder 7.000 på Facebook, og legger jevnlig ut videoer og direktesendinger. Den mest sette videoen har over 300.000 visninger.

Organisasjonen har også samlet inn over 80.000 kroner via Spleis til å kjøpe bil og koraner for å ta misjonsvirksomheten ut på veien.

---

Kulturkrig mot jula

Noor mener at Norsk Dawah og Yousuf Dawah bruker dynamikken på sosiale medier for alt det er verdt: Jo mer konflikt, jo mer oppmerksomhet. Muslimer som ønsker kristne «god jul», er et klassisk eksempel.

– Det er en debatt som kommer opp nesten hver eneste jul. Det er sterke meninger om det, så det egner seg godt som et tema å lage konflikt og polarisering på.

I år har også fotballspilleren Mo Salah fått kritikk fra konservative muslimer fordi han la ut disse bildene av seg selv og familien foran et juletre:

«Husk at alt med jul og julefeiringer er shirk for alle muslimer,» skriver Dawah i et innlegg andre juledag, hvor han også slår fast at jul er «haram for muslimer å feire og promotere». Utgangspunktet for forargelsen den dagen var at Muslimsk Dialognettverk organiserte familieaktiviteter i slalåmbakken på Hafjell i juleferien.

«Shirk» er et begrep salafi-orienterte muslimer ofte er veldig opptatt av, forklarer Noor.

– Shirk betyr å sidestille noe med Gud, og er et alvorlig brudd med islamsk troslære. Men noen muslimer har en tendens til å omfatte veldig mye som shirk, ofte i forbindelse med å heve seg over andre muslimer og erklære dem som syndige og «uislamske».

De som mener at et «god jul» er et alvorlig brudd med islam, tolker det slik at man erklærer støtte til den kristne treenighetslæren, forklarer Noor. Det er å trekke det ganske langt, mener hun, og viser til anerkjente lærde som støtter opp om å gi hilsninger til andres høytider som en del av islamsk etikette.

[ Reportasje: – Mange har en firkanta tanke om at vi bare er i moskeen, at vi er undertrykte ]