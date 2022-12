Vollsmose kirke i Odense i Danmark ringer som andre kirker inn til vanlige gudstjenester. Men å kime til høytider, får den ikke lov til av eget menighetsråd. Det vil den nye sognepresten endre på, skriver DR.

Siden kirken ble bygget i 1975 har den heller aldri kimet. Kiming skiller seg fra ringing med hurtigere og mer intense slag, og er ment for å markere høytid. Juledag, påskedag og pinsedag kimes det vanligvis på morgenen, samt på aftenene før de tre helligdagene. I Danmark kimes det dessuten på Kristi himmelfartsdag, og noen steder også aftenen før.

Ville ta hensyn

Sogneprest Jens Lind Andersen, som tiltrådte stillingen sin for to år siden, har bedt om å få endre praksisen i Vollsmose kirke. Det har menighetsrådet i kirken sagt nei til.

– Fra menighetsrådets side har de sagt: «Vi vil ikke provosere våre muslimske naboer ved å innføre kiming ved høytidene», sier Andersen til DR.

Leder i Vollsmose menighetsråd Kaja Vigtoft poengterer overfor DR at man aldri før har kimet i Vollsmose.

– Vi lever i et multikulturelt samfunn, og vi bor mange forskjellige religioner i Vollsmose. Man skal kunne trives med de naboer man har. Da synes jeg det er naturlig at man tar hensyn til hverandre, sier Vigtoft til avisen.

Men spurte ikke de muslimske naboene

Abdinoor Adam Hassan er en av kirkens muslimske naboer og nestleder i borettslaget Egeparken, som ligger like ved kirken. Han mener ikke det er noe problem å la kirken kime til høytider.

– De kristne i Vollsmose skal ha lov til å være så kristne som mulig. De fleste av oss vil ikke engang oppdage at kirken kimer ved de fire høytidene, sier Hassan til DR.

Abdinoor Adam Hassan mener at naboene slettes ikke er blitt spurt. Han tror de fleste muslimene i området er romslige overfor andre religioners praksiser.

– For at jeg skal kunne tale for at moskéene også skal kunne kalle til bønn på et eller annet tidspunkt i livet mitt, så må jeg begynne med å si at vi ikke skal begrense kirkene. De er utgangspunktet, og så kan vi andre som kommer fra religiøse minoriteter også på at tidspunkt si at vi skal ha plass, sier Hassan.

I Vollsmose er 2289 beboere medlem av folkekirken, mens 7045 beboere ikke er det, ifølge Danmarks statistik.

