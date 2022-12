Droppet julegudstjenesten under pandemien – skal trolig ikke tilbake

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Under pandemien har deltakelsen på julegudstjenestene i Den norske kirke rast dramatisk, fra omkring 500.000 deltakende i 2019 til omtrent 100.000 i 2021.

Men for første gang på tre år ligger det nå an til en mer normal julehøytid for kirkene i det ganske land.

Vårt Land har gått ut på gata i Oslo for å høre hva slags forhold folk har til julegudstjenesten.

Koronapause

– Julegudstjeneste er jo sånn som var kjedelig når man var barn, men som etterhvert ble en nostalgisk del av julaften, sier Chrisander Rønneseth.

Han har gått i kirken på julaften med familien sin hvert år frem til koronapandemien satte en stopper for tradisjonen i 2020.

Nå er han usikker på om han vender tilbake:

– Jeg har ingen planer om å dra tilbake i år, egentlig. Men nå som du tar det opp, kan jeg kanskje vurdere det likevel.

Han forteller at de fleste i hans familie ser på julegudstjenesten som en naturlig del av juletradisjonene.

– Det er en sånn ting man gjør fordi det er tradisjon, ikke fordi det har så mye med kristendommen å gjøre.

[ Første normale julaftengudstjeneste på tre år: Dette er prest Arne Brauts spådom ]

– Er jo ikke kristen

William Nygaard (18) har også tilbrakt mange julaftener på kirkebenkene, inkludert under pandemi-årene.

DELTAR IKKE: William Nygaard (18) har vært på julegudstjeneste hvert år siden han var liten. I år dropper han det fordi han ikke anser seg selv som kristen. (Ingvild Kessel)

Men i år tror han at han dropper det:

– Jeg er jo ikke kristen, og har hittil deltatt på grunn av tradisjonen. Mamma er heller ikke kristen, pappa er sånn halvveis. Så vi får se.

Heller ikke Kajsa Kirkhus skal på julegudstjeneste i år. Hun har heller aldri hatt det som tradisjon:

– Jeg har aldri vært i kirken på julaften. Jeg pleier egentlig bare å være hjemme og lage mat og sånne ting. Ingen i familien min tror på Gud, så det er kanskje ikke så naturlig.

– Hva skal til for at du reiser på julegudstjeneste en gang?

– Det måtte være at familien også skal.