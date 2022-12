Nå er det avgjort hvem som skal lede Indremisjonsforbundet

Runar Landro og Anja Ulveseth Heggen skal sammen utgjøre den nye ledelsen av Indremisjonsforbundet, sier styreleder Gabriel Pollestad på Sambåndet, som drives av Indremisjonsforbundet (ImF).

Nyheten ble gjort kjent for ansatte i ImF-sentralt onsdag 21. desember melder Sambåndet.

Landro skal jobbe i 60 prosent stilling, mens Heggen får en stilling som utgjør 80 prosent. Mens Heggen vil være fysisk til stede på Straume, vil Landro i mindre grad være det.

De tar dermed over stafettpinnen etter generalsekretær Erik Furnes.

Kvinne på toppen

I Indremisjonsforbundet er rollen som generalsekretær forbeholdt menn, da stillingen også innebærer en åndelig lederfunksjon. Ifølge organisasjonens bibelforståelse kan bare «egnede menn» ha et slikt ansvar.

Styreleder i ImF, Gabriel Pollestad, mener likevel at det kan forsvares at en kvinne blir en del av toppledelsen, da Heggen kun skal ha en komplementær rolle i forhold til Landro, forteller han til Vårt Land.

Til Sambåndet beskriver han rollefordelingen mellom Landro og Heggen slik:

– Runar Landro skal ha den åndelige lederskapsfunksjonen og den synlige eksterne rollen, og han skal lede prosesser og personaloppfølging, mens Anja Ulveseth Heggen skal ha den administrative delen. Hun skal komplementere Runar i alt det han ikke skal gjøre og være en del av Runar sitt lederskap, sier han.

Ifølge Pollestad har Heggen tidligere vært assisterende generalsekretær i ImF.

Samlet vurdering

Indremisjonsforbundet har siden september vært på lederjakt etter at det ble kjent at Erik Furnes går av som generalsekretær.

– Jeg sier opp etter en samlet vurdering. 13 år i stillingen er mer enn jeg så for meg da jeg startet, sa Furnes til Sambåndet den gang.

Det er seks måneders oppsigelsestid på stillingen som generalsekretær, men til Vårt Land uttalte Furnes at det kan bli aktuelt å gå av tidligere.

Ifølge Sambåndet vil den nye lederduoen lede ImF i en toårig periode fra 1. mars 2023, men da kun i en toårig periode.

ImF er nemlig inne i en prosess hvor organisasjonsstrukturen skal omorganiseres. Tidligere har det blitt opplyst at nye strukturen skal vedtas på en ekstraordinær generalforsamling (GF) i november neste år.

– Det kan ligge an til at dette vil ta noe lengre tid enn det vi har sett for oss. Og styret ønsker å ha en styringsdyktig ledelse på plass fram til dette er mer avklart, sier Pollestad.

Ingen reserveløsning

Styrelederen er samtidig klar på at lederduoen ikke er en reserveløsning.

– Organisasjonen kan være krevende å lede i den fasen vi er i, blant annet med utfordringer med tanke på økonomi. Vi har et misjonsfolk som trenger en sterk og god organisasjon i ryggen i det arbeidet de står i, sier han til Sambåndet.

Men parallelt vil ImF-styret fortsette arbeidet med å få på plass en permanent generalsekretær.

– Hva er grunnen til at dere landet på Heggen og Landro som lederduo?

– Kunnskapen om organisasjonen er nokså framtredende hos begge. De har vært en del av virksomheten vår i mange år og kjenner organisasjonen fra innsiden. Videre har de veldig god kunnskap om kretsene, foreningene og lagene. De taler dessuten til flere generasjoner i sammenhengen vår, sier Pollestad til Vårt Land.

Erik Furnes GÅR AV: Erik Furnes leverte i høst en omfattende oppsigelse til styret, der han også begrunnet avgjørelsen om å tre som ImF-general på grunn av en endret situasjon i den nære familien.

Utfordrende varslingssaker

Erik Furnes leverte i høst en omfattende oppsigelse til styret, der han også begrunnet avgjørelsen om å tre av på grunn av en endret situasjon i den nære familien.

– Et annet moment er den slitasje jeg merker når det gjelder tillit og relasjoner, uttalte han.

Til Vårt Land utdypet Furnes at det har vært flere saker i ImF som har vært utfordrende å stå i som generalsekretær, og nevnte konkret varslingssaker som omfatter både ansatte og frivillige.

Men han uttrykte også takknemlighet for tiden som generalsekretær, og nevnte at det i løpet av hans tid er gjort store endringer i organisasjonen.

– For eksempel har vi fått etablert nye virksomheter, for eksempel en lederkonferanse som er blitt et viktig møtepunkt og en identitetsskaper for mange. Vi har også satset stort på barn og unge, blant med investeringene vi har gjort i Awana, sa han.

MIDLERTIDIG ROLLE: Birger Helland har vært fungerende generalsekretær i Misjonssambandet etter at Øyvind Åsland gikk av i mai. (Caroline Teinum Gilje)

Sa opp stillingen

Også i Misjonssambandet skal det skje et lederskifte. Ifølge fungerende generalsekretær Birger Helland hadde innstillingsrådet et håp om å ansette en person før nyttår.

– Det har omstendighetene foreløpig ikke tillatt, men vi er i prosess og jobber videre med saken, uttalte Helland til Misjonssambandets egne nettsider 14. desember.

Helland har vært fungerende generalsekretær siden Øyvind Åsland gikk av i mai, blant annet som følge av «krevende samarbeidsforhold med hovedstyret i den senere tid», het det i en pressemelding.

Daværende økonomileder Øystein Frøysa kritiserte Misjonssambandets hovedstyre for måten Åsland gikk av på. I mai tok han konsekvensen av sine uttalelser og sa opp sin stilling i organisasjonen.

Misjonssambandet får heller ikke ny økonomileder innen nyttår. Ifølge organisasjonen takket én kandidat nei til jobben tidligere i år, og etter det ble stillingen utlyst på nytt, foreløpig uten hell, har Vårt Land omtalt.