Torsdag denne uken kunne flere medier, blant annet VG, melde at advokat Per Danielsen i Advokatfirmaet Danielsen & Co har fått tilbakekalt sin advokatbevilling.

Danielsen har blant annet bistått tidligere Jehovas vitne, Gry Helen Nygård, i hennes sak mot Jehovas vitner. Hun ble ekskludert fra menigheten, og har kjempet for å få komme tilbake.

– Jeg har ikke så mye til overs for ham, sier Gry Helen Nygård om advokat Per Danielsen.

Vårt Land skrev i oktober at Nygård fikk regninger fra Advokatfirmaet Danielsen & Co som var betydelig større enn hun hadde regnet med.

Fikk politiet på døra

I september fikk hun politiet på døra. Med seg hadde de en begjæring fra Ringerike, Asker og Bærum tingrett, på vegne av advokatselskapet.

Nygård bor i en hytte, og begjæringen gjaldt tvangssalg av denne.

– Jeg er sjokkert over at de vil å ta fra meg den lille rønna jeg sitter på, sa Nygård til Vårt Land i oktober.

Hun har senere fått brev fra både Forliksrådet og Namsfogden om økonomiske krav fra advokatfirmaet.

Vårt Land har sett dokumentene fra de ulike instansene.

At han blir fratatt bevillingen styrker min sak — Gry Helen Nygård

Nemnda mener Danielsen er uskikket

Det er Advokatbevillingsnemnda som tilbakekaller advokatbevillinger. Ifølge Advokatbladet konkluderte nemnda med at Per Danielsen er uskikket til å drive advokatvirksomhet, og at han har mistet den tilliten som er nødvendig i advokatyrket.

I tilbakekallelsen står det, ifølge Advokatbladet, blant annet:

«Gjennom de mange bruddene på advokatskikk hvor Danielsen har satt sine interesser foran klientenes har han vist seg uskikket til å være advokat».

ADVOKAT: Per Danielsen jobber i Advokatfirmaet Danielsen & Co AS. Firmaet betegner seg som spesialister på blant annet økonomisk kriminalitet og ærekrenkelser. (Erlend Berge)

– Dette styrker min sak

Gry Helen Nygård forteller at hun ikke er blant dem som har klaget Danielsen inn til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

– Jeg har vært litt i kontakt med andre som har vært klienter hos ham. Jeg synes det er fælt at det er andre som opplever det samme som meg.

– Jeg føler jeg har blitt utnyttet i en sårbar situasjon. Det er skammelig at han gjør det han gjør.

Hun vet ennå ikke om hun kan bli boende i huset sitt, eller om det vil bli tvangssolgt for å dekke utgiftene advokatfirmaet krever.

Nygård øyner likevel noe håp:

– At han blir fratatt bevillingen styrker min sak.

Advokaten: – Vårt tap må staten betale

Vårt Land har vært i kontakt med advokat Per Danielsen på e-post.

Han skriver:

«Den foreløpige tilbaketrekking av bevilling stanser ikke noe av vår virksomhet. Jeg vil slå angrepet tilbake i retten, samtidig som vi har andre advokater som overtar alle løpende oppdrag og aktiviteter.»

Han skriver at klientene ikke vil bli skadelidende i situasjonen, og at firmaet tvert imot har fått inspirasjon til å stå på hardere for klientene.

«Vårt tap må staten betale. Jeg har blitt utsatt for overgrep fra staten flere ganger. Vi får se hvor stor erstatningen kan bli.»

– Lar meg ikke presse med trusler om avisoppslag

Etter å ha fått tilbud om å svare på Gry Helen Nygårds utsagn, skriver Danielsen følgende i en ny e-post til Vårt Land:

«Jeg har bistått Nygård i oppdrag betalt med fri rettshjelp, altså gratis for henne fordi hun ba om hjelp i Høyesterett.»

Videre skriver han at ikke lar seg «presse av trusler om avisoppslag»:

«Det er leit at Vårt Land lar seg bruke til å formidle usakligheter. Det står ikke respekt av noe av dette, hverken fra henne eller avisen.»

