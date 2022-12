Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Innstillingsrådet hadde et håp om å ansette en person før nyttår. Det har omstendighetene foreløpig ikke tillatt, men vi er i prosess og jobber videre med saken, sier Birger Helland til NLMs egne nettsider.

Helland har vært fungerende generalsekretær siden Øyvind Åsland gikk av i mai. Senest i oktober sa han at målet var å finne en ny generalsekretær innen nyttår, nå skjer ikke det.

Misjonssambandet får heller ikke ny økonomileder innen nyttår. NLM skriver at én kandidat takket nei tidligere i år, og etter det ble stillingen utlyst på nytt, foreløpig uten hell.

– Hovedstyret har gjort et vedtak og gitt tilbud til én person. Vi forventer imidlertid ikke at vedkommende vil besvare tilbudet før over nyttår, sier Helland til egne nettsider.

