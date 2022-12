Luthersk kirke i Palestina får sin første kvinnelige prest

Søndag 21. januar deltar Oslo-biskop Kari Veiteberg i ordinasjonen til palestinske Sally Azar.

Det er første gang kirkesamfunnet Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land (ELCJHL) ordinerer en kvinnelig prest.

Kirkesamfunnet har menigheter både i Jordan og Palestina. Ordinasjonen finner sted i Øst-Jerusalem.

Vennskapskirker

Biskop i Oslo Kari Veiteberg drar ned sammen med Berit Hagen Agøy, som er internasjonal direktør i Mellomkirkelig råd, for å representere Den norske kirke (DNK) under ordinasjonen. ELCJHL er søsterkirke til Den norske kirke, og Veiteberg kan fortelle at de to kirkesamfunnene har lange vennskapstradisjoner.

Biskopen har tidligere møtt Azar i Oslo, da hun besøkte Oslo bispedømmes vennskapsmenigheter til ELCJHL i 2021.

– Hun er en flott teolog og har masse gode visjoner for kirken, sier Veiteberg.

Kirkehistorie

Kari Veiteberg beskriver ordinasjonen av en kvinnelig prest som et viktig stykke kirkehistorie, og er takknemlig for å kunne delta under seremonien i januar.

– Det er naturlig og fint å få være med på denne store merkedagen, sier hun.

Veiteberg mener det er viktig å vise støtte til kvinnelige religiøse ledere i et område der dette ikke er normen.

– Det betyr masse for kvinner som er ledere i Midtøsten at de har mange søstre som heier på dem, sier Veiteberg.

Den evangelisk-lutherske kirke i Jordan og Det hellige land

Luthersk kirkesamfunn på Vestbredden og i Jerusalem, samt i Jordan.

2500 medlemmer.

Har utstrakt diakonal virksomhet blant palestinere.

Er søsterkirke med Den norske kirke i Norge.

