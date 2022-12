Kritiske til at NRK droppet hijab-debatt

Da Kringkastingsrådet møttes torsdag formiddag, var avlysningen av hijab-debatt et av diskusjonstemaene.

Det var 24. oktober at NRKs debattredaksjon hadde planer om å ha hijab-bruk i Norge som tema på programmet Debatten, i lys av opptøyene i Iran.

M24 meldte først saken.

NRKs redaksjon sier de var i kontakt med et 40-talls potensielle kilder, og valgte dernest å droppe hijab-temaet på bakgrunn av tilbakemeldingene de fikk fra kildene.

– Det er redaksjonen som suverent avgjør hva vi vil gjøre, og i sum mente vi, basert på en grundig research, at det som var vårt utgangspunkt rett og slett ikke ville holde, sa NRK-nyhetsredaktør Knut Magnus Berge til Kringkastingsrådet under møtet torsdag.

Kringkastingsrådet er ikke imponert over vurderingene NRK Debatten gjorde:

– Jeg har vanskeligheter med å forstå at man avlyser en debatt fordi den blir for ensidig fokusert på hijab-bruk i Norge. Når man tar en debatt om hijab, tar man også en debatt om det iranske regimet. Jeg hadde tenkt at det var en mulighet å få flere til å interesse seg for eller bli opplyst om det som foregår i Iran, sa medlem i Kringkastingsrådet Gunn Cecilie Ringdal.

Også medlem Anders Anundsen mener NRKs forklaring høres tynn ut:

– Jeg kan ikke si jeg blir veldig betrygget når Berge sier de har fått fornuftige tilbakemeldinger fra moderate stemmer. Det hindrer normalt ikke NRK fra å ta opp kontroversielle temaer i «Debatten», sier han og stiller seg undrende til beslutningen.

Siden forrige møte har Kringkastingsrådet fått 168 klager, hvorav 40 av dem gjelder NRKs dekning av opptøyene i Iran.

---

Debatten

Et av NRKs direktesendte debattprogram.

Sendes to kvelder i uka. Ledes av Fredrik Solvang.

Har stått på NRKs sendeplan siden 2012.

---