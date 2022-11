Filadelfia Kristiansand selger seg ut av Q42. – Fornuftig løsning, sier professor

FILADELFIA KRISTIANSAND: Dagen etter at «et guddommelig under» sikret Filadelfia Kristiansand 60 millioner kroner i friske midler, er det kjent at avtalen med de nye investorene innebærer at menigheten selger seg ut av kongressenteret.