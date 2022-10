Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

For syv år siden erklærte Norges store lovsangleder at han var ferdig med lovsang. Til Vårt Land sa Bjørn Aslaksen at han aldri ville hatt lovsangperioden igjen. I stedet ville han vært en vanlig artist med tydelig tro, uten hjelpeetiketten «kristen artist».

Nå har åndelige som vonde opplevelser ført ham tilbake til lovsangen. Det forteller han om i et Plussprat-intervju med Egil Svartdahl her.

Kona dro uten forvarsel

– Den onde dagen. Januar 2019. Hva skjedde? spør Egil Svartdal mens han ser opp.

Aslaksen begynner å fortelle. Om hvordan han kom hjem fra jobb og ikke fant sin kone gjennom 28 år der. Hun hadde ikke lagt igjen noen forklaring. Men i ettertid har Aslaksen skjønt at det ikke var en veldig planlagt handling.

– Det var en følelse av desperasjon, det var ingen løsning, bare mørke, sier han om sin kones situasjon på den tiden.

Samtidig som kona forlot ham, mistet de sitt livsverk, treningssenteret. Aslaksen sier at det var så mørkt at han ikke ønsket å leve lenger.

– Det handlet om å overleve de neste fem minuttene. Det var en sånn smerte og skam, sier han.

I ettertid tar han selvkritikk for at kona forlot ham. Han sammenligner seg selv med salmedikteren David i Bibelen.

Sa «god natt» til kona som ikke var der

Kona hadde ikke funnet noen annen. Det var dårlig kommunikasjon, slitasje. Han tror han kunne gjort mye annerledes.

– Du sa jeg var kunstner, og hvis du leser Davids salmer så ser du også en kunstner, sier han og simulerer en bølgedal.

– Jeg har hatt et humør og ikke gitt den tryggheten hun har hatt behov for, erkjenner Aslaksen.

Han forteller at han har vært plaget av angst, og at det gjorde ham selvopptatt.

– Jeg skjønner jo at Bjørn Aslaksen har vært vanskelig å leve med.

Kona ga aldri noe håp om at det skulle bli dem igjen. Men han fortsatte å ønske henne god natt og god morgen, selv om hennes side i sengen var tom. På hver side av sengen sto det et nattbord. Lyset var tent over begge.

– Da jeg skulle legge meg, kysset jeg puta ved siden av meg og sa «god natt, Sissel».

Et syn skulle føre dem sammen igjen, forteller han.

Jesus førte dem inn i roligere farvann

Historien Aslaksen senere forteller er som han selv betegner det, av overnaturlig art. På et tidspunkt får han et syn som går ut på at han og Sissel er i en båt i urolig farvann. Så kommer Jesus og loser dem inn i roligere farvann og fortøyer båten.

Når han senere tar mot til seg og inviterer henne på en gåtur og en lunsj, forteller hun at en venninne har hatt det samme synet. De to i en båt som loses i land og fortøyes av Jesus.

– Og da sier jeg, Sissel, nå er det over, forteller Aslaksen.

– Da jeg skulle legge meg, kysset jeg puta ved siden av meg og sa «god natt, Sissel» — Bjørn Aslaksen, lovsangleder

Svaret til Sissel lød: «Bjørn, jeg vil bli sammen med deg igjen», forteller Aslaksen før han blir presentert en hilsen fra kona. Han lar tårene renne fritt nedover kinnene når hun erklærer sin kjærlighet og takknemlighet til ham.

– I’m back

På slutten av intervjuet lurer Svartdal på om livet hans nå kan romme både lovsang og det å være artist. Det tror Aslaksen definitivt at det kan.

– De årene jeg har igjen. 30 år kanskje. De har jeg definitivt lyst til å forvalte med det jeg har fått for å ære Gud, så ja, I’m back, erklærer han og ler.

Vårt Land har kontaktet Bjørn Aslaksens kone, Sissel Aslaksen, og forelagt henne historien som blir gjengitt om deres forhold. Hun er innforstått med innholdet i denne saken.

