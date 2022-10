Er megasuksessen «Ringenes herre» et stykke smugevangelisering?

I «Ringenes herre» er kristentroen ingensteds og over alt. Er megasuksessen – som Amazons nye TV-serie spinner videre på – et stykke smugevangelisering? Tolkien-kjenner og professor Nils Ivar Agøy brygger på et svar.