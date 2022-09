Prøveavstemming i Kyrkjemøtet: Delt på midten

DEN NORSKE KYRKJA: Ei prøveavstemming viser at eit fleirtal i Kyrkjemøtet per no ynskjer seg kyrkja nasjonalt som arbeidsgjevar. Men: det er eit endå større fleirtal for ei vidareføring av to arbeidsgjevarlinjer.