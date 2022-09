For første gang skal stillingen som NLM-general lyses ut. – Viser at organisasjonen vil være mer åpen

MISJONSSAMBANDET: Vanligvis har Misjonssambandet rekruttert generalsekretærer internt. Nå skal stillingen lyses ut for første gang. – Et signal om at organisasjonen vil være mer åpen og transparent, sier Astrid Dalehaug Norheim, tidligere nyhetsredaktør i Dagen.