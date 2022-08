Har fått hatmail etter å ha takka nei til konge-teikning. Avviser ikkje å melde det til politiet

UTSMYKKING: Styreleiar ved Stord kristne skulen fortel at det har kome hatmail etter at skulen avviste ei kongeteikning med regnboge på. Han avviser ikkje at dei vil melde saka til politiet.