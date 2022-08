FORSVARTE REGLENE: – Vi må huske på at dette var en ekstrem situasjon, sier Saliba Korkunc, tidligere statssekretær for Høyre, om situasjonen for religiøse trossamfunn under pandemien. Her i samtale med avdelingsdirektør Jan Christian Kielland i Kirkerådet og generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Samtalen ble ledet av Vårt Lands kommentator Emil André Erstad. (Foto: Heidi Olsen/Kirkerådet)